　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「越趨暴力社會事件」打擊香港經濟　8至10月失業率飆3.1%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1117,理工大學,紅隧。（圖／記者宋良義攝）

▲香港近來社會衝突頻發。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港示威活動延燒，港府統計處18日數據指出，相比7月至9月與8月至10月，失業率由的2.9%上升至3.1%，就業不足率則由1.0%上升至1.2%，總就業人數減少約11600人，同期的總勞動人口也減少約6400人。勞工及福利局局長羅致光指出，暴力事件打擊經濟，失業率面對上升壓力。

根據香港政府統計處網站，在上述的時間區段中，失業人數由120,300人上升至125,400人，增加約5100人，同期的就業不足人數由41,500人上升至45 900人，增加約4,400人。

▲▼香港。（圖／CFP）

▲香港。（圖／CFP）

羅致光表示，與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升，消費及旅遊相關行業的失業率進一步上升至5.0%，為2017年年初以來的最高水平，其中從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位，包括建造業的失業率顯著惡化。

羅致光說，「由於越趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力。政府會密切留意有關發展。」

此外，根據香港特區政府經濟顧問辦公室15日公佈的數據，下調2019年香港經濟增長預測至「-1.3%」，這是香港於今年內第二次下調經濟增長預測，也將是香港自2009年以來首次出現經濟年度負增長。

►香港今年經濟增長估「-1.3%」　2009年來首現年度負增長

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
快訊／台中3歲男童疑遭虐死！「臉部被燒」全身多處傷痕
林進公開戶頭數字！存摺印章「全送小A辣」：想領就領
快訊／46歲《甄嬛》蔡少芬生了！「素顏照」網全看傻
AKIRA娶林志玲日本人也很嗨！網歪樓問：台灣婚禮都這麼久？
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

指反修例抗爭為「港獨」　共黨校謝春濤：應加強香港愛國教育

直擊／理工大示威者「現場哭泣」！　中學校長：他們擔心留下來人的安危

「越趨暴力社會事件」打擊香港經濟　8至10月失業率飆3.1%

直擊／理工大示威者撤離　學者聲援：不該逮捕救護員、社工　　

直擊／香港理工大瀰漫催淚煙　示威者被警帶出「身體不適送醫」

林鄭：大學已成兵工廠　籲校內人士「放下武器」有序地離開

批不法之徒罔顧法治　新「港警一哥」鄧炳強：支持同事繼續執法

香港高院裁定禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿嚴重關切

逾300名理大示威者受勸降離開！18歲以下約200名　警方搜身、抄身份證

曾因「親近黑社會」遭質疑　新港警一哥鄧炳強上任

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

指反修例抗爭為「港獨」　共黨校謝春濤：應加強香港愛國教育

直擊／理工大示威者「現場哭泣」！　中學校長：他們擔心留下來人的安危

「越趨暴力社會事件」打擊香港經濟　8至10月失業率飆3.1%

直擊／理工大示威者撤離　學者聲援：不該逮捕救護員、社工　　

直擊／香港理工大瀰漫催淚煙　示威者被警帶出「身體不適送醫」

林鄭：大學已成兵工廠　籲校內人士「放下武器」有序地離開

批不法之徒罔顧法治　新「港警一哥」鄧炳強：支持同事繼續執法

香港高院裁定禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿嚴重關切

逾300名理大示威者受勸降離開！18歲以下約200名　警方搜身、抄身份證

曾因「親近黑社會」遭質疑　新港警一哥鄧炳強上任

李燕新書揭「八點檔私生活」　虧陳志強：要多看點書

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實：建議韓國瑜到各地看看

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

「躺著瘦」就靠一根小圓柱　發懶也能健康甩肉

黑豹旗／麥寮遭封鎖8局　高梓軒再見安當英雄

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

過來人經驗看「小英領先民調會不會翻盤」？　陳其邁未回應

車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

大陸熱門新聞

港30位校長理大救學生　示威者自首

麻醉完突抽搐！31歲女隆鼻完昏迷3個月

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

即／《公視》特約編導赴港拍攝　遭港警逮捕

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

示威者、港警深夜激戰　彌敦道槍響20分鐘

港警清場變人踩人！油麻地70人被捕

逾300名理大示威者受勸降離開！

航母過台海　陸外交部：家門口訓練

600人受困理工大學　港民組人鏈送物資

女高中生受困理工大　陸委會找到人

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

理工大示威者被警帶出「身體不適送醫」

更多熱門

相關新聞

林鄭：大學已成造武器的「兵工廠」

林鄭：大學已成造武器的「兵工廠」

香港特首林鄭月娥19日親上火線回應近日「理大事件」，她指出，「三罷」的抗爭行動，出現了大規模堵路，嚴重破壞社會秩序、危害市民的人身安全，有校長與她說校園已全面失守，大學校園已變成了一個兵工廠，很多武器都在校園內製造，希望校內人士放下武器，按指示有序離開。

禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿

禁蒙面法違憲　陸人大：強烈不滿

香港3大學遺失「氰化鋅」等危險化學品

香港3大學遺失「氰化鋅」等危險化學品

港30位校長理大救學生　示威者自首

港30位校長理大救學生　示威者自首

600人受困理工大學　港民組人鏈送物資

600人受困理工大學　港民組人鏈送物資

關鍵字：

粵港澳要聞羅致光

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面