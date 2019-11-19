「越趨暴力社會事件」打擊香港經濟　8至10月失業率飆3.1%

▲香港近來社會衝突頻發。（圖／記者宋良義攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港示威活動延燒，港府統計處18日數據指出，相比7月至9月與8月至10月，失業率由的2.9%上升至3.1%，就業不足率則由1.0%上升至1.2%，總就業人數減少約11600人，同期的總勞動人口也減少約6400人。勞工及福利局局長羅致光指出，暴力事件打擊經濟，失業率面對上升壓力。

根據香港政府統計處網站，在上述的時間區段中，失業人數由120,300人上升至125,400人，增加約5100人，同期的就業不足人數由41,500人上升至45 900人，增加約4,400人。

▲香港。（圖／CFP）

羅致光表示，與上一個期間比較，大部分行業的失業率有所上升，消費及旅遊相關行業的失業率進一步上升至5.0%，為2017年年初以來的最高水平，其中從事餐飲服務活動業的人士的失業率上升至6.1%，為超過6年來的高位，包括建造業的失業率顯著惡化。

羅致光說，「由於越趨暴力的本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力。政府會密切留意有關發展。」

此外，根據香港特區政府經濟顧問辦公室15日公佈的數據，下調2019年香港經濟增長預測至「-1.3%」，這是香港於今年內第二次下調經濟增長預測，也將是香港自2009年以來首次出現經濟年度負增長。

►香港今年經濟增長估「-1.3%」 2009年來首現年度負增長

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