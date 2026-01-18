　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

▲新北藥師佛文化節圓山登場。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市副秘書長柯慶忠表示，透過宗教力量凝聚人心，延續弘法利生的慈悲精神。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與慈法禪寺共同主辦的「2026年第八屆藥師佛文化節」，今（18日）持續在圓山花博爭豔館舉行。活動透過藥師法門修持、佛前獻供、供燈祈願及多元文化展演，引領大眾安定身心、齊修善念，為全球祈福，願眾生安樂。副秘書長柯慶忠及民政局長林耀長也出席獻供，共同感念藥師琉璃光如來「拔苦與樂、護念眾生」的宏願精神。

副秘書長柯慶忠表示，藥師佛文化節自市府與慈法禪寺共同合辦以來，已邁入第八屆，成為結合宗教信仰、文化藝術與家庭參與的重要平台。在這個變動快速、壓力繁重的時代，藥師佛所傳遞的慈悲、智慧與療癒力量，正是社會需要的精神依靠。感謝慈法禪寺長期透過文化節、祈福法會、公益關懷等方式，讓宗教文化走進生活、讓善念走進社會。

▲新北藥師佛文化節圓山登場。（圖／新北市民政局提供）

▲副秘書長柯慶忠與民政局長林耀長神情肅穆，為社會祈求安定與福澤。

慈法禪寺指出，今日活動以「為全球祈福、願眾生安樂」為核心精神，邀請全台佛教界長老法師以及千位僧眾帶領信眾共同修持藥師法門，凝聚善念為世界和平、全球無災、眾生安樂祈願。現場同時設置供燈祈福區，並同步展出上淨下耀大和尚墨寶，讓民眾感受佛法智慧與慈悲精神。

除了內場法會殊勝，外場的「幸福嘉年華」同樣吸引滿滿民眾參與，設有公益反毒宣導區、親子體驗區「遊戲佛國闖關趣」，透過互動體驗讓親子在遊戲中認識佛教文化；「幸福吉祥市集」則集結約40攤蔬食、文創及佛教文物攤位，包括養生蔬食、素章魚、童玩遊戲、生活百貨、跳蚤市場、春聯揮毫喜迎春等，好吃又好玩，現場相當熱鬧。此外，活動還舉辦抽獎，準備了iPhone 17、Air Pods、小米吸塵器、腳踏車等豐富獎項，許多獲獎民眾直呼在花博遇見藥師佛，找到平安與幸運。

▲新北藥師佛文化節圓山登場。（圖／新北市民政局提供）

▲副秘書長率領市府團隊，感受藥師佛文化節的溫暖氛圍。

▲新北藥師佛文化節圓山登場。（圖／新北市民政局提供）

▲副秘書長柯慶忠（右2）、民政局長林耀長（右1）與土城區長周晉平（左2）共同參觀墨寶展。

【更多新聞】

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

桃園市消防協會會員大會　呂長安蟬連理事長

廣受好評！　桃園葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展延長展期

戲棚鑼鼓聲響　台中醫院邀歌仔戲團陪長輩提前過年

沒有校隊也能很熱血　永春國小家委盃掀親子羽球旋風

帶小孩去公園玩…機車竟被警查失竊！　家長：誰會騎贓車載小孩

佛光山金光明寺寒冬送暖12年　劉和然：感謝宗教力量撫慰人心

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議　重申依法防災並向罹難者致哀

新北藥師佛文化節圓山登場　齊修善念祈願眾生安樂

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

東挖西挖「遍地施工」惹民怨　年節將至金門道路挖補亂象多

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

在海上與魔法相遇　2026迪士尼探險號亞洲首航

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

地方熱門新聞

大園區中正東路部分路段　1/19日起全線封閉

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

金門「這支消防栓」　消防員優惠

東挖西挖　金門道路施工挖補亂象多

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

走訪桃園北橫風光　2026角板山行館梅花季登場

何志偉：打造桃園成迪士尼

馬祖新村馬幼藝所　《魔法包子鋪》登場　

第322戶完工！做工行善團助官田卑南族長輩、麻豆弱勢兄弟

花蓮縣政府回應光復堰塞湖洪災爭議

龜山警走進世紀綠能工商　宣導安全用路觀念

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

清境農場65週年場慶暨奔羊節系列活動1/24起跑

更多熱門

相關新聞

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

為協助農民安心且合法進行農業耕種，新北市農業局持續提供農地輔導及諮詢服務，協助農民進行修復駁坎、改善排水等水土保持處理與維護。14日更於中和地區農會辦理講習會，由水土保持服務團張凱勛技師向農民說明，山坡地農地因農業使用有整坡需求時之申請規定，並提供現場即時諮詢服務，協助釐清山坡地水土保持問題，落實簡政便民之政策目標。

新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

新北救護能量全面升級　侯友宜致敬消防英雄

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

年終大掃除動起來！　新北石門區率先打造乾淨迎新春

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

新北社規師營造宜居城鄉　15案社區改造成果亮相

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀和尚悲心弘願

關鍵字：

新北市藥師佛文化節

讀者迴響

熱門新聞

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面