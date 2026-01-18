新北水土保持巡迴講習開跑　助農民安心耕作坡地農業

▲農友吳小姐的農地在技師專業建議下，施作砌石擋土牆更加穩定。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助農民安心且合法進行農業耕種，新北市農業局持續提供農地輔導及諮詢服務，協助農民進行修復駁坎、改善排水等水土保持處理與維護。14日更於中和地區農會辦理講習會，由水土保持服務團張凱勛技師向農民說明，山坡地農地因農業使用有整坡需求時之申請規定，並提供現場即時諮詢服務，協助釐清山坡地水土保持問題，落實簡政便民之政策目標。

農業局表示，新北市在山坡地管理上，不僅利用衛星影像變異點及空拍機等科技輔助，定期派員追蹤及巡視，另為讓民眾了解農地輔導申請流程及法規知識，亦定期派遣新北市水土保持服務團專業技師前往各區農會辦理講習會，讓農民了解農地水土保持處理維護方式及相關法規，加強水土保持維護的觀念，同時也透過現場輔導協助解決農地水土保持問題。

雙溪區農友吳小姐表示，目前所耕作的農地為父親留下的土地，承載著家族情感與回憶，然而因原有地形高低落差較大，雨季來臨時易造成邊坡崩塌，影響耕作安全。去年參加農業局辦理之講習會，透過現場與水土保持技師諮詢交流，在瞭解農地水土保持相關法規後隨即提出農地輔導申請。

▲新北市農業局深入各區農會巡迴講習。

在農業局評估實際需求後，會同水土保持服務團技師前往現場勘查。最終經技師評估建議，採就地取材方式修整邊坡，利用農地內既有大型石塊施作砌石擋土牆，不僅穩定邊坡結構，也為農地打造安全且穩定的耕作腹地。在農業局與水土保持服務團的專業協助下，耕作環境獲得明顯改善，很開心能夠得以延續父親留下的心血，用心守護這片珍貴的土地。

農業局長諶錫輝表示，新北市水土保持服務團有專業且熱心的技師，提供農民各項輔導及專業諮詢。2025年度更辦理24場農地水土保持處理維護及相關法規講習會，宣導山坡地水土保持重要性，協助農民建立正確水土保持觀念，確保山坡地農業安全與永續發展。

諶錫輝說，今年也將持續推動水土保持觀念，民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護相關問題，可立即透過「新北市政府農業局」網站線上預約，或於每週一、四上午撥打免費諮詢專線02-2965-9930。新北市水保服務團提供免費水土保持專業諮詢，並於新北市府大樓提供駐點服務，解答民眾水保相關問題，歡迎多加利用！