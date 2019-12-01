苗栗台61線區監測速上路首日　小心荷包！半天取締27件違規





▲台61線西濱快速道路通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，12月1日正式對違規開罰，一個上午就共取締27件。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

台61線西濱快速道路通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段，苗栗縣第一個區間測速取締違規速，於10月初完成區間測速建置，經歷為期2個月的宣導期，12月1日正式對違規開罰；根據苗縣警局統計至中午，共取締27件。苗栗縣警局交通隊提醒，台61線122公里加300公尺到130公里加200公尺處南下路段，2019年底也會上路取締，用路人要注意遵守速限行車。

公路總局指出，台61線是全國第一條也是最長的南北向快速公路，免收通行費，很多用路人賴以作為國道1號及國道3號的替代道路，沿線重車多及超速情形嚴重，苗栗縣路段2018年1月到10月發生192件交通事故，造成4人死亡，公路總局因此與苗栗縣警察局合作，建置科技執法的區間測速系統，保障行車安全。

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縣警局指出，公路總局、警方等相關單位從10月1日起宣導，前2周測試高達5636件超速。根據統計，台61線西濱快速道路122公里加600公尺到115公里加600公尺間(通霄鎮南通灣至白沙屯北上路段)，區間測速至12月1日凌晨啟用至中午12點為止，共取締27件，最高速度每小時116公里，超過速限26公里。

苗栗縣警局交通隊提醒，台61線122公里加300公尺到130公里加200公尺處南下路段，即通霄至苑裡南下路段也已完成區間測速系統建置，2019年底也會上路取締，用路人要注意遵守速限行車。

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