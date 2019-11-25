違規開路肩...雪隧口「碰」擦撞轎車！再衝人行道撞爛4機車　他嚇傻呆坐車內

▲侯男雪隧口擦撞轎車，波及到一旁自衛消防編組的4部待命機車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

國道5號南向15.1公里處23日發生一起嚴重車禍，一輛自小客車違規行駛路肩，在隧導口準備切入時，擦撞到行駛在外側車道的另輛轎車，隨後衝向隧道內人行步道，並撞擊自衛消防編組4部待命機車，現場一片狼藉，所幸2轎車駕駛均僅受到輕傷並無大礙。

這起車禍發生在23日晚間近9點，當時57歲的侯姓駕駛違規行駛路肩，行駛到隧道口準備切入時，擦撞到由68歲林姓駕駛行駛在外側車道的轎車後，再衝上隧道內的人行步道，波及到衛消防編組4部待命機車，導致機車幾乎全被撞爛，侯男轎車車頭也幾乎全毀，所幸2名駕駛僅受擦挫傷，並無大礙。

▲車禍後駕駛嚇傻，呆坐車內。（圖／記者游芳男翻攝）

警消獲報趕抵現場，對2名駕駛實施酒測，均無酒精反應，而後續相關肇責仍有待警方進一步調查釐清。

▲侯男雪隧口擦撞轎車，他車頭也幾乎全毀。（圖／記者游芳男翻攝）

▲車禍現場一片狼藉，可見撞擊力道猛烈。（圖／記者游芳男翻攝）

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