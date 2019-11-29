騎車遇熟人　熊貓外送員「停路中間聊天」阻交通遭罵翻

▲美食外送員車停路中間跟別人聊天，被按喇叭才慢慢讓開。（圖／翻攝南投人聊天室）

記者李忠憲／台中報導

美食外送員違規又一樁！民眾在南投臉書社團發文附影片稱，一名foodpanda外送員28日騎機車到南投市公園路的黃昏市場前，看到路邊有熟人，竟直接將車停在路中間跟對方閒聊，後方機車騎士按喇叭他才靠邊，網友批評「搶當老鼠屎嗎？」警方表示，該名外送員在道路上任意停車已違規，依法最高可罰9百元。

美食外送正夯，南投縣也興起風潮，吸引外送平台進駐，由於當地比較偏屬鄉下，紅綠燈少，外送機車違規上路及亂停車雖時常可見，但警方人力及力道較弱，民眾也見怪不怪。

▲美食外送員騎車遇到熟人，竟停在路中間閒聊。（圖／翻攝南投人聊天室）

網友在臉書社團「南投人聊天室」轉貼影片，影片中可見，一名foodpanda外送員騎機車南投市公園路的黃昏市場，看到路邊一名長者，立刻在路中間停下，跟對方閒聊，一點也不在乎後方有車要經過。該名外送員被後方機車按鳴喇叭後，才慢慢靠邊。

其他網友看到影片認為該名外送員行為不妥，批評他「不要命」、「三寶也可當外送員？」等。

南投分局南投派出所對此表示，該名外送員已違反《道路交通管理處罰條例》56條1項5款，在出入道路上隨意停車，妨礙用路人通行，可開罰600到900元罰款。

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