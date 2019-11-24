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「富山保育區」違規採捕　民眾辯稱：自己是外來客

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▲民眾通報台東「富山漁業資源保育區」違規採捕，海巡人員抵達後當場查獲黃姓民眾採捕情事。 （圖／記者楊鈞典翻攝）

▲民眾通報台東「富山漁業資源保育區」違規採捕，海巡人員抵達後當場查獲黃姓民眾採捕情事。 （圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前民眾通報台東「富山漁業資源保育區」內有疑似違規採捕情形，海巡東分署第13岸巡隊當日晚間23時接獲報案，立即派員前往查處，海巡人員抵達後當場查獲黃姓民眾確有違反保育區採捕情事。

第13岸巡隊表示：第2機動巡邏站於富山漁業資源保育區安天宮前方海域疑似有民眾違規撈網採捕，立即前往該地查處。抵達現場發現黃姓民眾持有撈網一付，水桶內有死、活體參雜之魚獲，並坦承桶內計有烏魚12尾、鯛魚8尾、蠑螺10顆、螃蟹6隻、硨磲貝1顆及海膽石鱉12顆等確於保育區內捕獲，另說自己是外來客不清楚此地為保育區，才會在這邊放網捕魚。此案將依違反漁業法等相關規範函送台東縣政府裁處，以維護海洋漁業資源保育。

▼水桶內有死、活體魚獲，並坦承桶內計有蠑螺10顆、硨磲貝1顆等確於保育區內捕獲。（圖／記者楊鈞典攝）

▼水桶內有死、活體參雜之魚獲，並坦承桶內計有蠑螺10顆、硨磲貝1顆等確於保育區內捕獲。（圖／記者楊鈞典攝）

第13岸巡隊指出，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告之保育禁漁區，民眾不得以任何方式採補水產動植物，違者將依漁業法相關規定裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，民眾切勿於此處違規採捕水產動植物以避免觸法。並呼籲民眾若於海上或港區、岸際有發現不法情事，請隨時撥打118免費服務專線。

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