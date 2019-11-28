守荷包！行車母湯滑手機　新北警加強取締1個月紅單增3倍

▲騎士違規使用手機遭舉發，新北警近期仍會加強取締。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市108年截至10月，自撞車禍事故共有4134件，占總交通事故案件量9%！其中駕駛人在道路上最容易分心的行為就是「滑手機」，多數人抱持著瞄一眼或滑一下不會怎樣，不料就在視線轉移瞬間憾事發生；新北警為此10月起施行「汽機車駕駛違規使用手機相類裝置專案執行計畫」，舉發數量暴漲3倍，警惕用路人行車務必專心。

據美國公路運輸安全管理局（National Highway Traffic Safety Adminstration, NHTSA）之統計資料，研究指出每年因為駕駛者分心與疲勞導致之交通事故，保守估計至少約占整體交通事故的10%，隨著行動電話等設備普及，駕駛人於道路上最常見的分心行為就是使用電子產品，因此立法院於民國90年立法，以手持方式使用手機、電腦等撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全者，警方可依「道路交通管理處罰條例」第31之1條第1項及第2項規定處罰。

新北警方表示，駕駛人開車使用行動電話，造成交通危害甚大，平時除民眾透過「新北市政府警察局交通違規檢舉系統」檢舉外，新北警自今年10月起亦實施「汽機車駕駛違規使用手機相類裝置專案執行計畫」，藉由各類勤務機會加強取締相關違規。

經統計專案執行以來，用路人騎乘汽、機車時違規使用手機等相類設備，總計舉發3534件，約為實施前之3倍，為維護用路人交通安全，新北警方持續將上述違規列為重點交通執法項目之一，請民眾駕駛車輛務必專心注意前方路況，遵守道路交通規則，免於荷包失血，也保護自身安全。

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