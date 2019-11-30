　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市「專業達人檢舉」1年8萬件　網站升級業績更狂！平均日進240件

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹市交通違規檢舉。（圖／翻攝新竹市交通隊網站）
▲新竹市有一群通勤族利用上下班途中將違規影下記錄下來，下班後再整理上傳檢舉。（圖／翻攝新竹市交通違規檢舉系統，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市交通違規檢舉案件是全台非6都統計中的第1名，1年就高達8萬多件，為了加快上傳速度，交通隊將檢舉專區網頁升級，上傳容量從20MB提高至80MB，網站改版10天就受理2406件，高效率讓檢舉達人都稱讚。交通隊也提醒，竹市的檢舉達人幾乎都是「長期經營」，通勤族利用上下班紀錄違規，晚上下班後再上傳資料，用路人不要認為沒有警察、沒有照相就心存僥倖違規，以免收到「昂貴的照片」。

▲新竹市交通違規檢舉。（圖／翻攝新竹市交通隊網站）

▲2018年新竹市檢舉專區就受理8萬1208件、舉發5萬6327件，舉發率達69.36%。

請繼續往下閱讀...

交通隊表示，新竹市的「檢舉達人」幾乎都是長期性檢舉，遭檢舉的項目以違停及未打方向燈等違規居多，達人們利用通勤時紀錄下違規，每天下班後花一點時間整理上傳，光2018年檢舉專區就受理8萬1208件、舉發5萬6327件，舉發率達69.36%，2019年1至10月檢舉案件也達6萬8893件，舉發5萬1653件，舉發率74.98%。

由於檢舉需填寫檢舉人姓名、違規事實、地點等相關資料，且受限頻寬影響上傳速度及檔案大小都有限制，因此交通隊大幅修改檢舉系統，除了申請GSN光纖網路多機型300／100M網路服務，提升網路頻寬，縮短上傳時間，每案上傳總容量從20MB大幅提升至80MB，新增影片格式自動轉檔及後台截圖功能，提升員警處理時效，大幅縮短舉發時間。而檢舉者當日只需驗證身分1次，無需逐案驗證，輸登欄也改採下拉式選單設計，無需逐筆查詢，更符合現實操作的便利性。

▲新竹市交通違規檢舉。（圖／翻攝新竹市交通隊網站）

▲新系統改版完成10天，系統就收到多達2406件違規。

新系統15日改版完成，檢舉達人們也熱情支持改版，10天就上傳多達2406件違規，交通隊也提醒，用路人務必遵守交通規則，以免被檢舉受罰。

也有網友指苗栗縣等縣市檢舉專區上傳速度與容量不及竹市，苗栗縣警局交通隊指出，目前每件違規檢舉，上傳的影片、照片限制2個檔案，容量合計20MB，運作順暢不致有塞車、不易連結等問題，2019年1至10月檢舉案達3萬1902件。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬：他有200筆房產

►抱怨切車未打方向燈…Fit不是喜美大歪樓　網加碼：喜美大全家

►影／肉食系OL搭小黃要求坐副駕　「太主動」運匠凍未條...結局超逆轉

ET快訊
「有感受蔡英文誠意」　妙天不挺韓了：這次總統大選都不介入
正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲竟播「遭噁男性侵全過程」崩潰哭求：
人妻7年沒壞壞..信老公「無法抬頭」！他卻用「威猛神龍」爆甩
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫科生賣二手iX！買家「衛服部上班」逼退貨：老師會賣科長面子　真相出爐慘爆

高鐵捐血活動「台北場破紀錄」！熱血民眾：不畏風雨年年捐

竹市「專業達人檢舉」1年8萬件　網站升級業績更狂！平均日進240件

年輕人開店成功率低　王令麟：不要只想著當老闆

北科大與日本東北大學締結姊妹校　兩校校長期許深化雙邊交流

被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊…看了秒翻白眼　鄉民認證敷衍炸：立馬火

劇痛24hrs「寶寶努力活5分鐘」　媽一看「最後生命暖圖」…淚潰堤：心好痛

Uber條款明上路！今早湧百名司機搶掛牌　駕駛：凌晨3點就來排

嘉大2019纖維混凝土保齡球競賽第1名　明年赴美全球競賽

朴子書法展　作品融入在地景點創作詩句結合手工刺繡

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

醫科生賣二手iX！買家「衛服部上班」逼退貨：老師會賣科長面子　真相出爐慘爆

高鐵捐血活動「台北場破紀錄」！熱血民眾：不畏風雨年年捐

竹市「專業達人檢舉」1年8萬件　網站升級業績更狂！平均日進240件

年輕人開店成功率低　王令麟：不要只想著當老闆

北科大與日本東北大學締結姊妹校　兩校校長期許深化雙邊交流

被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊…看了秒翻白眼　鄉民認證敷衍炸：立馬火

劇痛24hrs「寶寶努力活5分鐘」　媽一看「最後生命暖圖」…淚潰堤：心好痛

Uber條款明上路！今早湧百名司機搶掛牌　駕駛：凌晨3點就來排

嘉大2019纖維混凝土保齡球競賽第1名　明年赴美全球競賽

朴子書法展　作品融入在地景點創作詩句結合手工刺繡

牌友變兄弟！連晨翔向張智成自首「用他歌詞寫情書」

栗子可可、焦糖奶茶、蜜豆肉桂　6款寫了秋冬名字的「顯白系唇彩」

少3大主力照樣宰綠衫軍　汀威迪：籃網全員健康更可怕

台南安定胡麻產業文化活動登場　黃偉哲：享用本土麻油香支持農民

中職／今年狀況不佳沒打12強　王溢正：當然想打6搶1

「有感受蔡英文誠意」　妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

馬克宏批北約放錯重點：俄中不再是敵人！　土耳其反擊：你才腦死

計程車上累癱...一覺醒來在田裡！運將闖後座猛壓　她喉嚨哭啞：求你放我走

韓國瑜喊「廢年改」　蔡英文批：任意說廢除！只會讓爭議又起

中職／統一獅回饋列車開進金門　林岳平領軍開班

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

顧客訂章魚燒「不要柴魚」　理由曝網笑噴

500萬年收卻搭捷運上班！天龍人秒懂

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

明晚變天下探13度　高山降初雪有望

泰簽要附財力證明　網：囂張什麼

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

玉山、合歡山入冬首波初雪要來了

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

泰簽新制需附「財力證明」　學者批不友善

更多熱門

相關新聞

南檢啟動「反賄選廣播行動車」

南檢啟動「反賄選廣播行動車」

「第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉」即將在2020年1月11日舉行投票，在選前倒數階段，各參選人競選活動如火如荼密集進行中，台南地檢署特結合台南市環保局，11月29日上午10時在南檢大門廣場，舉辦「檢舉有撇步、放送報你知」反賄選廣播行動車起跑活動。

騎車遇熟人熊貓停路中閒聊阻交通

騎車遇熟人熊貓停路中閒聊阻交通

行車母湯滑手機　新北警加強取締紅單增3倍

行車母湯滑手機　新北警加強取締紅單增3倍

重機山路奔馳！黑轎車左側猛逼　網氣炸：欠檢舉嗎

重機山路奔馳！黑轎車左側猛逼　網氣炸：欠檢舉嗎

雪隧口擦撞轎車！再衝人行道撞爛4機車　駕駛嚇傻

雪隧口擦撞轎車！再衝人行道撞爛4機車　駕駛嚇傻

關鍵字：

新竹市交通隊苗栗縣交通隊檢舉違規照相紅單

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

小六童溺斃！家屬求償‥6年後法院判免賠

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面