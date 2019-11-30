竹市「專業達人檢舉」1年8萬件　網站升級業績更狂！平均日進240件



▲新竹市有一群通勤族利用上下班途中將違規影下記錄下來，下班後再整理上傳檢舉。（圖／翻攝新竹市交通違規檢舉系統，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市交通違規檢舉案件是全台非6都統計中的第1名，1年就高達8萬多件，為了加快上傳速度，交通隊將檢舉專區網頁升級，上傳容量從20MB提高至80MB，網站改版10天就受理2406件，高效率讓檢舉達人都稱讚。交通隊也提醒，竹市的檢舉達人幾乎都是「長期經營」，通勤族利用上下班紀錄違規，晚上下班後再上傳資料，用路人不要認為沒有警察、沒有照相就心存僥倖違規，以免收到「昂貴的照片」。

▲2018年新竹市檢舉專區就受理8萬1208件、舉發5萬6327件，舉發率達69.36%。



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交通隊表示，新竹市的「檢舉達人」幾乎都是長期性檢舉，遭檢舉的項目以違停及未打方向燈等違規居多，達人們利用通勤時紀錄下違規，每天下班後花一點時間整理上傳，光2018年檢舉專區就受理8萬1208件、舉發5萬6327件，舉發率達69.36%，2019年1至10月檢舉案件也達6萬8893件，舉發5萬1653件，舉發率74.98%。

由於檢舉需填寫檢舉人姓名、違規事實、地點等相關資料，且受限頻寬影響上傳速度及檔案大小都有限制，因此交通隊大幅修改檢舉系統，除了申請GSN光纖網路多機型300／100M網路服務，提升網路頻寬，縮短上傳時間，每案上傳總容量從20MB大幅提升至80MB，新增影片格式自動轉檔及後台截圖功能，提升員警處理時效，大幅縮短舉發時間。而檢舉者當日只需驗證身分1次，無需逐案驗證，輸登欄也改採下拉式選單設計，無需逐筆查詢，更符合現實操作的便利性。

▲新系統改版完成10天，系統就收到多達2406件違規。

新系統15日改版完成，檢舉達人們也熱情支持改版，10天就上傳多達2406件違規，交通隊也提醒，用路人務必遵守交通規則，以免被檢舉受罰。

也有網友指苗栗縣等縣市檢舉專區上傳速度與容量不及竹市，苗栗縣警局交通隊指出，目前每件違規檢舉，上傳的影片、照片限制2個檔案，容量合計20MB，運作順暢不致有塞車、不易連結等問題，2019年1至10月檢舉案達3萬1902件。

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