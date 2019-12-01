「為了民進黨扮黑臉…」　一邊一國聲明：絕不是為陳水扁個人創黨





▲一邊一國行動黨提名前總統陳水扁擔任不分區立委候選人。（圖／一邊一國行動黨提供）

記者袁茵／台北報導

台灣教授協會會員李欣芬11月30日撰文，反對將政黨票投給一邊一國行動黨，質疑若一邊一國行動黨使民進黨國會無法過半，台灣就抵擋不住紅統勢力入侵。對此，一邊一國行動黨強調，無法接受這種言論，該黨為了民進黨扮黑臉，說民進黨不敢言，行民進黨不便行，且絕對不是為了前總統陳水扁個人而成立的政黨。

一邊一國行動黨1日上午發聲明表示，本黨精神領袖是陳水扁，他是民選四位總統當中，唯一在任內喊出「台灣中國一邊一國，台灣是主權獨立的國家」。感謝李欣芬在陳水扁被關入黑牢期間寄卡片關心，赴北監聲援，代表李欣芬認知「扁案是政治事件」。

一邊一國行動黨發言人陳昭姿指出，台灣首次政黨輪替，由台灣之子陳水扁擔任總統，被國民黨認定竊國，卸任後隨即被限制出境，製造扁案，先押後審，違反法官法定原則公然換法官（監察院認定），檢察官教唆偽證，發明實質影響力之說以入其罪。營救陳水扁總統之舉，正是延續台灣中國一邊一國的主張，更是對抗國共聯手反獨反台的邪惡力量，相信這樣的信念，也為長期參與本土社運的李欣芬所認同。

陳昭姿說，若以台灣和中國之間為楚河漢界，一邊一國行動黨不但是站在與民進黨的同一邊，而且是堅守在民進黨創立的出發原點，本黨自許為民進黨的防腐劑與監督員，本黨為民進黨扮演黑臉，說民進黨不敢言，行民進黨不便行，李女士應該感謝本黨的存在，如何會懷疑本黨會導致紅統勢力入侵？

陳昭姿強調，本黨絕不是為了陳水扁個人而成立，如是，不需要等到今日才創黨。正如許多扁友超過十年來的作為，不是為了搶救陳水扁個人，而是因為陳前總統代表了正港的台灣人總統，陳前總統的命運就是台灣命運的縮影，陳水扁被加諸的手銬與黑牢，正是代表今日藍紅勢力擬加諸台灣人民的企圖。

最後，陳昭姿說，李欣芬錯置了本黨對總統人選的立場，本黨自始的目標是進入國會，為台灣人民與土地發聲，本黨名稱也清楚說明了本黨的國家立場。對於總統人選，本黨尊重黨員，採開放立場，本黨深信黨員會做出符合黨章的決定。

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