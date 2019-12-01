封城擴大臨檢掃蕩　南警淨化選前治安

▲台南市警五分局為淨化選前治安，打擊街頭暴力犯罪、強勢臨檢治安顧慮場所，全力查緝槍、毒及酒駕，展現淨化治安之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局為淨化選前治安，打擊街頭暴力犯罪、強化臨檢掃蕩力度，於11月30日晚上9時至12月1日凌晨1時，舉行擴大臨檢專案勤務，由五分局長陳錦文主持勤前教育，共計動用52名警力、民力9名 ，強勢臨檢治安顧慮場所，全力查緝槍、毒及酒駕，展現淨化治安之決心。

五分局長陳錦文強調，為防制夜、酒店暴力行為，只要有滋事、鬥毆或開槍，立即採取強勢作為並強勢執法，讓民眾有安全感，針對治安顧慮之特種行業強勢約制業者不要違法，一旦違法，立即運用第三方警政嚴格取締，執行迄今已有相當成效。

市警五分局長陳錦文帶隊前往萬象舞廳、遊藝場及酒店等易發生衝突或鬥毆處所，加強威力掃蕩臨檢，運用優勢警力執行，展現警察維護秩序決心。

警方將秉持行政院蘇貞昌院長指示：「警察不是公民老師。」對於民眾酒駕後各種違規劣行，不應容忍，要直接取締。全力拼治安以及民眾對於淨化治安之期待，要求員警執法應強而有力，積極解決治安問題，展現公權力，並注意員警個人執勤安全。 務必依轄區治安狀況妥適規劃，切實執法，要求業者負起自主管理責任，共同約制不法，提供民眾良好的治安環境。

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