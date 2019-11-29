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南警執法第三彈 就是要違規停車零容忍

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▲台南警局交通執法第三彈，12月起強力取締違規停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警局交通執法第三彈，12月起強力取締違規停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不知道民眾是否有過這樣的經驗，開著車打算去路邊買個東西，但卻找不到任何停車位，於是一想「沒關係，反正只有一下下」，就打開車輛故障警示燈，並直接停在外側車道上下車，這樣的情況想必許多人都有體驗或經歷過，但是警察北北要在此提醒您，這樣的行為不僅違規，而且非常地危險！

路邊違規停車不僅僅佔用車道有礙市容，也會使道路容量縮減，因而造成車流壅塞，更可能影響駕駛人的行車安全視距，故向來為發生交通事故的主要原因之一，尤其在轉角處的違規停車時常造成轉彎車輛反應不及而發生事故。

此外，台南市於2015年更有一名婦人因閃避路邊併排停車，遭後方大型車輾斃的不幸憾事，有鑒於此，台南市警局自2019年8月起，陸續執行「闖紅燈」及「超速違規」大執法，接下來為維護市區道路的整齊及安全秩序，將於12月起進行「違規停車零容忍」大執法。

▲台南警局交通執法第三彈，12月起強力取締違規停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除針對一般紅、黃線、公車站牌周邊停車，以及併排停車等違規執法外，分析轄區的易肇事及壅塞的道路特性，將執法重點放置在原台南市區的中華路、西門路、民族路及海安路等路段；新營區復興路、新市區及新化區中正路，以及永康區的中華路及大彎路等路段，仍請各位駕駛朋友時時遵守交通規則，切記，您的方便，可能造成他人的不便。

交通警察大隊表示，本次的專案首重成效而非績效，開單取締僅是手段非目的，期望能藉由嚴正執法的決心，結合市民共同意識，讓所有駕駛人都能遵守秩序與守法。同時也呼籲所有汽、機車駕駛朋友，切勿因貪圖一時的方便而任意違規停車，一時的方便道路因而為之途塞，不幸的話有可能就會奪去一個用路人寶貴的生命 ，只有用路人確實遵守交通規則，才能確保大家的安全。

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