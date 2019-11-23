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淡水深夜「大龍炮」爆炸聲擾民　警連日強力掃蕩查源頭

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▲▼淡水警方強力掃蕩轄區滋事熱點，追緝深夜燃放大龍炮之份子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲淡水警方強力掃蕩轄區滋事熱點，追緝深夜燃放大龍炮之份子。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

近日深夜期間，淡水地區連續發生大龍炮爆炸聲響，影響住戶深夜安寧，淡水警方積極調閱監視器查證，於21日深夜查獲2名涉嫌燃放鞭炮男子，依社會秩序維護法偵辦外，同時對於無故施放鞭炮的行為亦將移請消防局依法處罰新台幣3至15萬，並於22日起深夜加強轄區掃蕩，以遏止歪風。

淡水警分局除將連續無故利用深夜燃放鞭炮妨害安寧涉案人查緝到案外，同時深入調查燃放目的及鞭炮來源，配合消防單位清查販賣業者有無販賣執照或儲存過量等情事。

此外自今22日起，警方連續多日於深夜時段規劃專案性勤務，透過大數據分析轄內治安熱點、時段、就所轄KTV、遊藝場、茶室、養生館、刺青店等青少年及幫派份子易聚集場所實施臨檢，針對可疑易生脫序行為民眾加強查察約制，

淡水警分局表示，為有效遏止這股歪風，還給民眾深夜安寧環境，淡水警分局將秉持嚴正執法態度，運用優勢警力，持續對轄內深夜治安熱點執行威力掃蕩，積極查緝源頭，斷絕根源，以宣示警方維護治安之決心。

▼警方於淡水KTV及市區執行臨檢勤務。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水警方強力掃蕩轄區滋事熱點，追緝深夜燃放大龍炮之份子。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼淡水警方強力掃蕩轄區滋事熱點，追緝深夜燃放大龍炮之份子。（圖／記者陳豐德翻攝）

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