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港女遊台遺失皮夾　南警熱心協助找回

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▲市警歸仁分局關廟分駐所警員黃進雄、劉永德等2員，尋獲白小姐皮夾及時送到失主手中，成功做好國民外交，也讓遊客對台南警察留下良好印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警歸仁分局關廟分駐所警員黃進雄、劉永德等2員，尋獲白小姐皮夾及時送到失主手中，成功做好國民外交，也讓遊客對台南警察留下良好印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名香港白姓女遊客，開心至台南旅遊，搭乘客運時卻不慎遺落皮夾，經台南市警歸仁分局關廟分駐所員警熱心協助，查證身分並即時將皮夾找回送回白女手中，深獲白女感動感激。

市警歸仁分局關廟分駐所警員黃進雄、劉永德等2員，巡邏時接獲110報案稱有一位白小姐乘坐高雄客運公車將皮夾遺落在公車上，經員警詢問後，白女乘坐的公車終站為關廟轉運站。

▲市警歸仁分局關廟分駐所警員黃進雄、劉永德等2員，尋獲白小姐皮夾及時送到失主手中，成功做好國民外交，也讓遊客對台南警察留下良好印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警隨即前往關廟轉運站，向櫃台確認確有拾獲白姓港女之皮夾，並得知該女於台南機場預計搭乘下午4時45分之飛機離開台南回香港，員警馬上將該皮夾火速送往台南航空站航警隊，當場由白女親自點收無誤。因皮夾內有許多重要個人資料，白女心急如焚，如無法找回皮夾後果將不堪設想，白女知道台南人很熱情，想不到連台南警察也如此熱情服務，將民眾的小事當大事來處理，萬分感動及感激員警的協助。

▲市警歸仁分局關廟分駐所警員黃進雄、劉永德等2員，尋獲白小姐皮夾及時送到失主手中，成功做好國民外交，也讓遊客對台南警察留下良好印象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局指出，員警本著「同理心」的心態接獲報案，順利找回女遊客所遺失皮夾並及時送還，深獲當事人感激及好評，對於遊台旅程留下好印象，這也是成功的國民外交。

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