施鐵腕展實力穩定台南安平治安　安平警持續強力臨檢執法掃蕩

▲台南市警四分局長蔡進閱，親自召集警力64名，再次率隊前往轄區夜店等易滋事場所執行擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平地區夜店、舞場接連發生鬥毆、毀損及槍擊事件，台南市警局長周幼偉為宣示政府執法決心，不容許違法事件持續蔓延，28日深夜親自率領各單位警力執行威力掃蕩行動，並會同市府各局聯合稽查，29日深夜四分局再度集結64名警方前往安平夜店等易滋事場所執行擴大臨檢。

市警四分局指出，28日深夜台南市警局長周幼偉結合台南市政府相關局、處計84名人力執行擴大臨檢及聯合稽查，查獲通緝犯1名及違反菸害防制法1件，均依相關程序辦理。

29日凌晨3時許，四分局再次集結警力以回馬槍方式再度前往夜店臨檢，查獲業者疑涉逃漏稅不法事證，將依法函請主管機關依法裁罰，藉以跳脫以往固定式時間臨檢模式，讓業者及企圖擾亂治安之行為人，難以預測警方發動臨檢時間，避免存有違法心態。

市警局長周幼偉指示轄區四分局持續強化勤務作為，要讓市民知道警察機關維護社會治安決心，29日深夜四分局長蔡進閱，親自召集警力64名，再次前往轄區夜店等易滋事場所執行擴大臨檢，勤務編組依分配之任務逐一檢查在場人身分，要求業者、在場客人配合遵守相關法令規範，以淨化治安工作，展示警方不容許有挑戰 公權力之決心，讓社會大眾有感。

四分局長蔡進閱再次強調，台南大舞廳近日連續發生的治安事件，受到社會大眾高度矚目，嚴重影響民心，目前相關涉案人持續查緝及陸續通知到案，另將該場所列為重點臨檢場所，將不定時規劃臨檢勤務，必要時再次透過第三方警政方式實施聯合稽查，希望業者及有心分子不要心存僥倖，並負起業者的社會責任，以還給民眾安全的社會環境。