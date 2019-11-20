男子經濟壓力大割腕輕生　南警緊急救護挽一命

▲台南市1名孫姓男子酒後持刀割腕等自戕尋短，警六分局金華派出所警員陳信宏、許哲榮等2員，及時制止送醫挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局金華派出所警員陳信宏、許哲榮等2員，11月19日凌晨0時50分，接獲民眾報案有人割腕輕生，2員火速趕赴現場，發現孫姓男子在6樓住家臥室割腕，臥室床頭血跡斑斑，且瀰漫濃厚酒氣，警方上前勸阻安撫情緒，並通知救護人員到場送醫急救，挽回寶貴性命。

據警方了解，孫男因無工作，經濟壓力大，飲酒後想不開企圖自殺，即在住家臥室以美工刀割手腕及脖子輕生，家屬對於警方積極搶救，挽回寶貴生命深表感謝。

警六分局長陳建民表示，陳等2員處置得宜，及時挽救民眾性命，充分發揮救難救助精神，將公開表揚；同時也呼籲市民自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如發現親友有自殺傾向，善用自殺防治諮詢安心專線0800-788995及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

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