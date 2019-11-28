德州石化廠爆炸「塔樓噴飛半空中」釀3傷！大火狂燒逾17hrs滿天橘光

▲美國德州一座石油化學工廠於27日凌晨1時左右爆炸，相隔12小時後又傳出二度爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國TPC集團（TPC Group）位於德州的一座石油化學工廠於27日凌晨1時左右爆炸，釀成3名員工受傷，小城鎮內奇斯港（Port Neches）也受到廣泛破壞，房屋窗戶碎裂，大門被吸走，整片天空都變成亮橘色。沒想到，大約12小時後又傳出二度爆炸，甚至把一座塔樓噴飛到半空中，熊熊烈火延燒超過17小時，依然無法被撲滅。

綜合CNN、12 News Now報導，位於休士頓郊區的石化廠27日凌晨1時左右第一次爆炸，導致2名員工與1名承包商受傷，內奇斯港也遭到大面積破壞。第二次爆炸發生在12小時之後，爆破力道讓一座塔樓被拋飛，火球四射，延燒超過17小時。警長霍姆斯（Crystal Holmes）表示，「火勢已經受到控制，不會再往任何地方蔓延，但仍無法被撲滅。」

▲石油化學工廠火勢猛烈，延燒超過17小時。（圖／路透）



由於擔心發生更多爆炸，傑佛遜郡（Jefferson County）法官布蘭尼克（Jeff Branick）發布強制疏散令，要求工廠方圓4英里（大約6.4公里）內的居民撤離，範圍包括內奇斯港、格羅夫斯（Groves）、內德蘭（Nederland ）與阿瑟港（Port Arthur）北部。他指出，第一次爆炸把廠內電力切斷，相關單位「無法確認可用化學用品的數量，也沒辦法計算燃燒率（Burn Rates）。」

據了解，工廠一共有175名全職員工與50名承包商，事發當時有30名職員就在現場，3名傷患接受治療之後已經出院。TPC集團健康安全主任蒙克（Troy Monk）在記者會上表示，首先要控制火勢，確保周圍儲存槽冷卻，接下來再滅火，調查爆炸原因。

▲TPC集團的石化廠發生爆炸，附近居民被疏散。（圖／路透）



警方表示，石化廠透過石油加工過程生產「丁二烯」（Butadiene），用於合成橡膠與塑膠。根據美國國家醫學圖書館，這種無色氣體被認為有害健康。但德州環境品質委員會（TCEQ）指出，工廠以西4英里觀測站所檢測到的丁二烯含量「遠遠低於構成健康問題的濃度或異味程度。」

警方證實，爆炸案導致許多住宅大門被吸走，內奇斯港遭受「廣泛的破壞」，呼籲民眾「遠離工廠附近的道路，遵守所有設置的路障。」居民登拉普（Tyler Shawn Dunlap）說，睡到一半突然感覺整間房子都在搖晃，醒來看見雲朵與天空充滿橘色亮光。也有人表示，一起床就發現住家的前、後門都不見了，窗戶全部碎裂。女子貝爾卡（Kelly Berka）直說，「真的是一團糟！」

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