韓女很easy！外國男徘徊弘大搭訕醉女偷拍上傳　遭國際通緝落網

▲ 外國男子徘徊在年輕人聚集的商圈，向當地女子搭話。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／編譯

受到KPOP影響，南韓近年來觀光旅遊業蓬勃發展，處處可見外國旅客的身影，未料此前竟有一名外國男子徘徊在年輕人聚集的熱鬧商圈搭訕本地女子、故意找喝醉的女子聊天，過程中偷偷錄影後上傳到他的個人網站上，以此營利，日前在丹麥落網。

YTN新聞29日報導，這名外國男子自己經營「韓女很easy」網站，將他在弘大、梨泰院等地區偷拍的影片上傳後供用戶觀看。他經常在街上向南韓女孩搭話，影片中也常出現喝醉的女子，甚至包括他和這些女子共處一室的內容，且大部分都未經過對方同意就進行拍攝。

男子通常會在影片的說明欄寫下「有美麗亞洲女性的旅行紀錄」，若用戶想觀看更多影片，可以訂閱他的YouTube頻道。頻道中可見，他會上傳以「在韓國搶別人女朋友」、「韓女是天使」等長度約10分鐘的影片。

這名男子目前已經離開南韓，但網站上的影片並未撤下。雖然南韓警方不斷要求相關網站下架這些影片，但管理者判斷，影片內容未達需要下架的標準。韓警接著透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追查10多個月後得到男子在丹麥被捕的消息，將以性侵及偷拍罪嫌將男子引渡至南韓受審。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。