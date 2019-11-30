吞下抗癲癇新藥...他「產生幻聽」仍出院　隔天跳樓慘死

▲服下新型「抗癲癇藥物」後，20多歲男性受試者出院隔天竟跳樓亡。（圖／翻攝自pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



日本製藥大廠衛采（Eisai）公司研發新型「抗癲癇藥物」，沒想在進行臨床試驗時，卻發生死亡意外，一名受試的20多歲男性在6月服下藥物出院後隔天，竟從高處跳下身亡。厚生勞動省整理調查報告後指出，無法否定服藥與死亡的因果關係。衛采公司則回應，目前已經停止相關的臨床試驗，他們會誠心接受調查。

綜合日媒報導，衛采公司（Eisai）在東京都的一間醫院進行臨床試驗，該起服藥後跳樓身亡的案件在健康受試者中，可說是極為罕見，厚生勞動省對此也馬上展開調查。

根據調查報告內容顯示，該名20多歲的男性受試者在出院當天曾向醫師表示，他在住院的期間有出現幻聽等症狀。

據了解，死者生前並沒有任何與精神科有關的就診病歷，加上其他類似的癲癇藥物，確實有產生自殺傾向的風險，因此厚生勞動省認為「無法否定服藥與死亡的因果關係」。

報導以指出，厚生勞動省接著也點出這項臨床試驗的問題點，例如精神科醫師應該要參與其中，以及雖然有「口頭告知」受試者會有自殺傾向風險，卻沒有以書面詳細告知。

厚生勞動省表示，近日將書面要求衛采與醫療機構進行改善。衛采公司則回應，目前已經停止相關的臨床試驗，他們會誠心接受調查，並拿出確保受試者安全的對策。

衛采（Eisai）是一家總部位於日本東京都文京區的製藥公司，擁有近一萬名員工，且進行約1500個項目的開發。

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