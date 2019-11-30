日神社驚見謎樣詭石！綁著黑色繩結...網曝特別功能「不能跨過」

▲神社是民眾到日本旅遊必去的景點。（圖／不羈）
實習記者曾筠淇／綜合報導
日本一直是國人海外旅遊的首選，而神社更是必去的景點，除了觀光、參拜，更是了解日本傳統文化的地方。不過，為了避免自己成為失格的旅客，遵守當地的禮節是非常重要的。近日，京都的「南禪寺」就在推特上介紹一種特別的石頭，它的用意可能連日本人都不清楚。
「止め石」日常生活ではあまり馴染みがありませんが、日本庭園や寺社仏閣で見られ、大寧軒の石橋や池の手前にも、そっと設置されてます。ここから先には入らないで下さいね、という合図です。こんなお知らせの仕方もあるなぁと興味を持って頂けたら幸いです。 pic.twitter.com/3cLCN5LObU— 南禅寺 (@nanzenji_kyoto) 2019年11月25日
「南禪寺」25日在推特發表一則貼文及照片，照片中有一顆石頭，上面綁了黑色繩結，貼文寫道，「『止步石』（止め石）在日常生活中並不是很熟悉，但在日本的花園、寺廟、神社中都可以找到，它被輕輕安裝在石橋和池塘前。這表明您不應該繼續前進。」原來這是止步石，其用意是要告知人們「此路不通」，請不要再繼續往前走了。
▲看到「止步石」就不要再繼續往前走了。（圖／翻攝自南禅寺）
這種委婉的告示其實相當符合日本人含蓄的性格，但或許是太過隱晦了，就連日本人也未必知道這顆石頭的意義。有網友留言表示，「我看過它，但今天才知道這個深遠的意義」、「學到新知識了」、「我第一次看到它，如果不知道的人可能會把它丟掉」、「我從來不知道它意味什麼」、「如果不是穿和服，可能就會直接跨過去了」、「我覺得應該多多推廣告訴大家」。
據了解，「止步石」又被稱為關守石，石頭的大小多落在10公分至15公分，且用繩子綁成十字型，就像「X」的樣子，進而表示禁止的意思。由於日本文化較為含蓄、委婉，因此才會用「止步石」來表示非請勿入、此路不通的意思。