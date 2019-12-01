墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

▲墨國總統羅培茲認為美軍不該進駐處理毒梟問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

上月一個擁有美國籍的摩門教基本教義派「勒巴倫家族」（LeBaron）在行經墨西哥北部索諾拉州時，遭到不明槍手襲擊，連開200多槍並燒車，導致9人慘死，其中包括多名嬰幼兒，全案朝販毒集團犯案偵辦。對此美國總統川普要求墨西哥政府加強對付販毒集團，並願意派軍協助對付毒梟，遭到墨國總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）婉拒。

根據《Military.com》報導，羅培茲29日對於川普提出的美方派軍建議，認為絕對不允許美軍跨境採取軍事行動，因為這已經涉及國家主權問題，更別說墨國毒梟問題一直都存在，本就有在著手處理。

▲美國勒巴倫家族成員在墨西哥遭襲擊。（圖／翻攝Facebook／Kenny LeBaron）

羅培茲表示，「武裝外國人不能介入墨西哥國政，這是絕不允許發生的，美墨關係一直不錯，不排除在國際法的前提下，兩方以其他方式聯手打擊毒梟」。但實際上羅培茲上台後，僅著重在解決犯罪問題「應該先解決貧窮」，對於毒梟問題並無實質的作為，因此引發部分批評。

「勒巴倫家族」過去其實在墨西哥都是相當微妙的存在，牽扯著宗教、政治，甚至還有不凡的敏感歷史，其興起於1820年美國本土，曾長期奉行多妻制，之後才廢除，但造成許多摩門教徒出逃，跨境來到墨西哥北邊建立起自己的一塊屬地。過去摩門教家族也和墨國當地、毒梟起衝突，因奉行不與惡行，常有和平示威，加上與美國關係密切，也曾傳出有長老遭到毒梟處決。