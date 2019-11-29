他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈炫耀…兒還繞著爬！

▲男子在妻子死亡後扭斷頸部、四肢。（圖／翻攝自crimerussia下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯車里雅賓斯克日前發生一起家庭命案。一名丈夫當著自己3個小孩的面前，與妻子大打出手，事後將妻子的頭頸部、四肢全部扭斷，並將屍體拍照傳給朋友，朋友們收到訊息後立即通報警方，警方到場時發現最小的孩子僅會爬行，而女子的屍體就橫在客廳地上。

綜合俄媒報導，謝爾蓋娃（Svetlana Sergeeva）2018年嫁給丈夫德米特里（Dmitry），原本以為是一樁相當幸福的婚姻，短短一年內迎接2個孩子，加上德米特里與前妻的女兒，一家5口看似相當甜蜜，沒想到卻在今年變調。謝爾蓋娃多次打電話跟娘家求救，指出常常遭到丈夫毆打，甚至就當著孩子的面。謝爾蓋娃的父親也曾警告德米特里：「你敢在碰我女兒的手臂，你就死定了！」

▲警方破門後發現孩子在屍體旁邊爬行。

就在案發當天，德米特里對著5歲的兒子施暴，不斷將孩子上下顛倒並且劇烈搖晃，謝爾蓋娃在一旁相當憤怒，兩人爆發激烈口角。德米特里情緒激動之下毆打妻子，最後竟將妻子的頭頸部、四肢都扭斷，接著拍照傳給好友群，當好友收到照片時，驚嚇的立刻報警。

警方到場時，發現孩子還在地上爬行，謝爾蓋娃的屍體就橫躺在地上，然而德米特里卻堅持自己並沒有殺害妻子。檢警先將德米特里逮捕，而意外的是，謝爾蓋娃的屍檢報告竟是「死於心臟病」；此外也調查出，過去德米特里就有對妻小施暴的情形，但倘若謝爾蓋娃是死於心臟病，那麼他將能免去謀殺罪名，其他指控也將擇期宣布判決。