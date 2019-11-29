他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

▲男網友爬錯床卻剛好被抓正著。（圖／示意圖／翻攝pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

雙胞胎在生活中常常讓人有好奇心，但如果長的非常像，恐怕也會給生活帶來一些困擾。一名國外網友在「Reddit」上分享，自己硬著頭皮去參加丈母娘生日派對，沒想到就在喝到酒醉時，回到老婆在娘家的房間想跟床上的妻子親熱，卻沒想到卻是妻子的雙胞胎姐姐，甚至當場被撞個正著。

這名男網友在貼文中分享，妻子洛瑞（Lori）和他結婚3年，兩人過著小夫妻的生活，上周應邀一起參加洛瑞母親朱莉（Julie）的生日派對，於是開車送聖路易思（St. Louis）到肯塔基州旅行。原本男網友沒有意願出席，但礙於丈母娘一家都會出席，於是也就硬著頭參加，在5個小時的車程裡努力調適心情。

▲男子喝醉誤將妻子雙胞胎姐姐認錯。

抵達目的地後，洛瑞馬上跟娘家的親友聊成一片，而洛瑞和親姐姐是雙胞胎，男網友經過幾句寒暄後，也就開始跟著慶祝。約莫2小時左右，男網友跟妻子的舅舅一起散步到一個定點，還是不勝酒力的決定會房休息。

男網友走回屋內後，找到妻子兒時住的房間，就在開門瞬間看到了一個穿著白色蕾絲睡衣的金髮女子，當下以為是妻子於是就「開始做功課」，直到完事之後，男網友迷濛的盯著女子的眼睛，接著在餘光發現了一個更像妻子的女子，這時他酒意全醒「我的老天，我這樣來回看著，知道自己已經完蛋，接著雙胞胎姐姐把我拉下床，我居然認錯人了！」

洛瑞當場崩潰，男網友也不知道該說些什麼，一旁的親友勸他先離開。隔天男網友獨自開車返回住處，事發一周後，他接到妻子的離婚協議書。不少鄉民看到這則貼文，紛紛獻上安慰，「兄弟，你這樣真的無人可救」、「當成丈母娘一家面前被抓包，已經要慶幸自己還活著」、「這大概只能離婚了，保重！」