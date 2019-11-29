　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲男網友爬錯床卻剛好被抓正著。（圖／示意圖／翻攝pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

雙胞胎在生活中常常讓人有好奇心，但如果長的非常像，恐怕也會給生活帶來一些困擾。一名國外網友在「Reddit」上分享，自己硬著頭皮去參加丈母娘生日派對，沒想到就在喝到酒醉時，回到老婆在娘家的房間想跟床上的妻子親熱，卻沒想到卻是妻子的雙胞胎姐姐，甚至當場被撞個正著。

這名男網友在貼文中分享，妻子洛瑞（Lori）和他結婚3年，兩人過著小夫妻的生活，上周應邀一起參加洛瑞母親朱莉（Julie）的生日派對，於是開車送聖路易思（St. Louis）到肯塔基州旅行。原本男網友沒有意願出席，但礙於丈母娘一家都會出席，於是也就硬著頭參加，在5個小時的車程裡努力調適心情。

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子喝醉誤將妻子雙胞胎姐姐認錯。

抵達目的地後，洛瑞馬上跟娘家的親友聊成一片，而洛瑞和親姐姐是雙胞胎，男網友經過幾句寒暄後，也就開始跟著慶祝。約莫2小時左右，男網友跟妻子的舅舅一起散步到一個定點，還是不勝酒力的決定會房休息。

男網友走回屋內後，找到妻子兒時住的房間，就在開門瞬間看到了一個穿著白色蕾絲睡衣的金髮女子，當下以為是妻子於是就「開始做功課」，直到完事之後，男網友迷濛的盯著女子的眼睛，接著在餘光發現了一個更像妻子的女子，這時他酒意全醒「我的老天，我這樣來回看著，知道自己已經完蛋，接著雙胞胎姐姐把我拉下床，我居然認錯人了！」

洛瑞當場崩潰，男網友也不知道該說些什麼，一旁的親友勸他先離開。隔天男網友獨自開車返回住處，事發一周後，他接到妻子的離婚協議書。不少鄉民看到這則貼文，紛紛獻上安慰，「兄弟，你這樣真的無人可救」、「當成丈母娘一家面前被抓包，已經要慶幸自己還活著」、「這大概只能離婚了，保重！」

ET快訊
吳敦義表態！「2條件下」願意爭取立法院長寶座
黃國昌踢爆砂石關說案　李佳芬彰化造勢取消「氣喘發作」
高以翔猝死「另有原因」！醫曝致命2條件全吻合
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體深度報導…細數出道15年成就！

她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉…揭大2歲夭折姐身世

老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺…埋屍花園女兒全目睹！

低潮弟「到處討論輕生方式」遭忽略　火車進站瞬間跳軌…50同學前輾爛！

他上門談生意　開冰箱驚見女合夥人「被切成薄肉片裝袋」憂鬱兒門外秒開槍！

她錄下與男友吵架「卻變紀錄自己死前身影」　下秒關機…遭愛人扣板機噴腦漿

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈炫耀…兒還繞著爬！

遭潑熱水狂毆！9旬嬤進療養院身體變差　家屬偷裝攝影機揭恐怖真相　

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

斷交10年！玻利維亞將宣布恢復以色列邦交：改革整頓前政府爛攤

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

陳意涵當街加入廣場舞　跳完撒嬌老公：我是不是很厲害

遭潑熱水狂毆！9旬嬤進療養院身體變差　家屬偷裝攝影機揭恐怖真相　

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭…才知吃到雙胞姐！

斷交10年！玻利維亞將宣布恢復以色列邦交：改革整頓前政府爛攤

17歲屁孩借車爽開上路！　講電話暴怒「直衝國中同學家」撞倒他

名古屋游泳學校放錯藥劑　「泳池冒氣體」50泳客急逃、6童噁心送醫

超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

辛巴威通膨醫生鬧罷工　太平間上演「沉默的種族滅絕」

辛巴威受國際制裁、官員貪污「通膨率飆490％」UN：人為飢荒危機邊緣

自殺遭「汙名化」求助無門　每年80萬人了結生命

溫哥華明年4月搭上「減塑列車」　禁塑膠吸管成加拿大領頭羊

鄭雨盛出書收入捐難民…遭酸：有閒錢不如幫幫韓國人！　「高EQ回應」網讚爆

階級歧視從小學開始！男童遭同學譏「全乞丐」落淚　租房錯了嗎？

軒郁靠大數據創新銷售　台灣膜王楊尚軒榮獲「台灣百大MVP經理人」

「勢」不過三！阿里巴巴今在港股下跌2.75%　結束連漲三日蜜月行情...陸港股市也都跌

若國民黨單獨過半、黨內支持　吳敦義表態願爭取立法院長寶座

當你的人生是一本書，翻閱《總有一天你會懂》　看盡6個成長階段的喜樂哀愁

第一次跟女神約會！他臨走前被揪「上來坐坐」興奮答應…2小時後報警

中信盃黑豹旗／變化球克敵　高苑陳委聖「抗寒」無失分

中職／統一獅等待補強戰力　觀望各隊釋出名單

太陽花馬英九等4人挨控殺人未遂　原告提2主張：非活動、無攻佔

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

荷蘭18歲辣模「全裸墜樓」警重啟調查

被關狗籠虐待！她作客慘淪性奴

高以翔猝死「國外媒體洗版感嘆」　超過10國媒體報導

匈牙利生3胎「免除1000萬貸款」！

縱火京阿尼　他90%燒傷存活成奇蹟

川普突訪阿富汗：和塔利班恢復談判

女一年存款165次　規避法規被捕

德法院裁定　殺人犯有被遺忘權

她玩自拍傳給朋友　秒收回覆「快看頭旁邊」驚見嬰靈側臉

他當孩子面前「扭斷妻脖子與四肢」　殘屍照傳朋友圈

日前首相中曾根康弘過世　享壽101歲

更多熱門

相關新聞

內在戰袍夠美才是真正懂穿

內在戰袍夠美才是真正懂穿

隨著聖誕節即將到來，也代表著年底一連串的節慶、派對通通將至，各種交換禮物、派對行頭的需求激增，而行頭除了外表的穿搭之外，內在美也要重視，畢竟要搭配派對洋裝，或者想在佳節夜晚營造情趣、製造桃花等，內在美的戰袍也同樣重要啊！

老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺

老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺

台茂海洋耶誕派對　超美泡泡燈光秀

台茂海洋耶誕派對　超美泡泡燈光秀

她喝到爛醉　竟拿菜刀捅死雙胞妹

她喝到爛醉　竟拿菜刀捅死雙胞妹

許瑋甯跑香奈兒趴「中空」超性感

許瑋甯跑香奈兒趴「中空」超性感

關鍵字：

雙胞胎妻子上床派對

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

太座血拼完！他見2破萬贈品慌了：到底花多少

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

黑男女友深V開到肚臍「左胸冒咖啡色陰影」！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

更多

最夯影音

更多
每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面