老公笑看她「被好友包圍硬脫」　妻復仇持槍爆夫後腦勺…埋屍花園女兒全目睹！

▲庫奇因為不滿丈夫看著她被友人性侵，積怨之下拿槍爆頭愛人埋屍花園。（圖／翻攝自sky.com下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國俄亥俄州一名女子庫奇（Linda Couch），16歲嫁給丈夫後，原本以為會過著幸福快樂的生活，沒想到婚後卻完全改變，丈夫不僅不接受自己的女兒，甚至還時常亂發脾氣。直到某天夜晚，庫奇的丈夫和幾個朋友在家聚會時，突然闖進臥房，提出想要「一群人共享老婆」而丈夫只是在一旁笑笑地觀看性侵過程，氣得奪門而出，事後兩人爆發激烈口角，庫奇一槍將丈夫打死後將屍體埋在後院，至今仍遭7次拒絕假釋。

根據英國《太陽報》報導，庫奇在1986年嫁給丈夫沃爾特（Walter），原以為是一個美妙甜蜜開始，沒想到就懷孕後，沃爾特性情大變，更提出「女兒所有的開銷都要妻子出」，兩人關係降到冰點。女兒羅克珊（Roxanne）出生後，沃爾特更是時常毆打、發脾氣，在羅克珊的童年記憶中，「父親突然發脾氣只要幾秒鐘，甚至因為長得像母親，所以父親一向都給他不好的臉色」。

▲庫奇當年被逮捕時問訊。

直到案發不久前，庫奇正在臥室內睡覺，沃爾特跟幾名好友在客廳喝酒聊天，突然一群人闖進房間表示，「大家一起分享一個老婆怎麼樣？」庫奇看到站在角落笑看一切的丈夫，才發現丈夫根本就不愛她，甚至眼睜睜的看著她遭到輪流性侵。事後庫奇考上大學，想要趁機逃離，但沃爾特卻禁止她踏出家門，甚至每天毆打她，庫奇回想起仍表示：「所有的一切都變得相當黑暗」。

案發當天，兩人再次為了庫奇想唸大學而爭執，庫奇一氣之下衝出家門買一支槍，回到家後對著丈夫的後腦開了致命的一槍，再找來3名小孩在花園挖了洞埋了丈夫的屍體。羅克珊回想起那天，「母親這樣才解脫，但是卻讓我們都陷入更大的痛苦裡」。事後庫奇發現，沃爾特的父母已經將財產轉到兒子的名下，於是決定改變做法，並將銀行內的錢都領出準備逃離。

直到貸款等已經遭到銀行催繳，警方開始找上門，庫奇遭到逮捕。羅克珊表示，「我甚至不太相信母親說自己被父親的朋友性侵，那天晚上我看著父親被埋進土裡，我知道這家庭已經被摧毀。」庫奇事後被判無期徒刑，且已經被拒絕7次假釋，最新的假釋聽證會將在2020舉行。