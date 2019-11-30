一家三口登山 　父母卻走失六龜警消搜救...助返家

▲警方經過一夜的搜救，終於找到陳姓男子失聯的父母親。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導



一家三口一起到六龜山區爬山，因為兒子腳程快先抵達三角點後，卻與落後在後頭的父母親走散，由於下山時不慎把手機摔落山谷，三人因此失去聯繫，六龜分局義寶派出所獲報後趕緊通知消防局及飛鷹大隊前往山區搜尋，一直到隔天早上才找到老夫妻，警方積極舉動，也令他們感激不已。

日前一名陳姓男子帶著父母親一同到六龜山區爬山，沿途中都有特別做記號標示，但因為陳男腳程較快，先行爬到目的地，父母親則慢慢跟在後頭，直到陳男搶先達抵達三角點，不過這時天色已昏暗，陳父打電話告知該回家了，不料陳男在與父親通話之後手機不慎掉落山谷，但下山後沒看見夫妻倆，沒了手機也無法取得聯繫。

於是陳男趕緊到派出所借電話，語氣中充滿焦急與不安，而警方也趕緊通知消防隊前往搜救，但天色暗山路又難走，只好通知飛鷹大隊協助，從晚上10點入山搜救一直到凌晨3點多都還找不到人，隔天再度搜尋，終於在早上7點20分找到夫妻倆，並安全的將他們帶下山。

▲警方經過一夜的搜救，終於找到陳姓男子失聯的父母親。（圖／記者翁進忠翻攝）

事後，陳姓男子相當感謝警方積極搜救，並表達高度讚許。六龜分局提醒，六龜風景區地處山區，且產業道路分岔很多，路況都不是很好，特別呼籲民眾來山區旅遊時，應撥打分駐所電話詢問，不要強行行駛上山，以策安全。

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