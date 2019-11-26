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登山客笠頂山遭百步蛇咬！「傷口發黑」緊急送醫注射血清

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▲一名登山客26日在屏東縣瑪家鄉笠頂山遭百步蛇咬傷，送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林姓登山客26日在屏東縣瑪家鄉笠頂山遭百步蛇咬傷，送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林姓登山客26日早上攀爬屏東縣瑪家鄉笠頂時，在「笠頂山700處的點」要拿箱子時不慎被百步蛇咬傷，求助119緊急送醫注射血清疫苗，目前住院治療中。警方表示，蛇喜歡溫熱、潮濕環境，目前進人秋季，氣候降低，蛇原本較少在這這個季節出沒，但因屏東天氣還很炎熱，還有蛇出沒行蹤，籲請登山客注意。

▲一名登山客26日在屏東縣瑪家鄉笠頂山遭百步蛇咬傷，送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼林姓登山客被百步蛇咬傷後走下山、受傷情況。

▲一名登山客26日在屏東縣瑪家鄉笠頂山遭百步蛇咬傷，送醫急救 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林姓登山客今早和友人一起到笠頂山登山，途經「笠頂山700處的點」時，想要拿箱子內物品，被百步蛇咬到右手拇指外側，被咬到部位很快發黑，友人立即以攜帶的毛巾綁住右手腕下方部位，避免血液快速流往心臟部位，威脅生命，並和友人往回走到登山客 ，一面求助119。

屏東縣消防局獲報，迅速出動救護車前往救人，在接到傷患後，立即以無線電通知屏基準備百步蛇血清，搶在第一時間注射，經院方注射一劑血清後，情況緩解， 目前住院觀察。而血清一劑要2萬多元，提醒其他登山客千萬要小心。

內埔警方表示，笠頂山是百步蛇的棲息地，理論上不會主動攻擊人，提醒登山客發現蛇的行蹤，不要驚慌及驅趕，最好通知相關單處理，以免發生危險。

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