登山背包遺失三地門　警1小時找回…失主大讚揪貼心

▲屏東縣里港警分局三地門分駐所長謝志航1小時內找回郭姓女登山客背包，讓她大讚三地門警察服務高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「警察先生，我要報案，我的1個棕色的登山包不見了，裡頭有公司的支票、現金還有家裡的鑰匙等，怎麼辦？」語氣中盡是焦急不安的情緒。日前屏東縣里港警方獲報，全力找尋，在1小時內幫失主找回，讓失主讚嘆警方高效率。

▲停車場找到登山背包。

1名郭姓女登山客日前一大早就到三地門登山，欲返家時將重要的登山包遺留於地磨兒公園停車場，直到返家後才驚覺忘記將當時攜帶之登山包帶回，焦急的郭小姐立刻報案請求警方協助。

里港分局三地門分駐所擔服值班勤務的所長謝志航接獲報案後迅速與郭小姐聯繫瞭解詳細情形後，得知是其不慎將自己的登山包遺留在三地門，由於該登山包內有許多重要的私人物品，且當天三地門人潮眾多，而該登山包又遺失於相當顯眼的停車場中，擔失找不回。

所長立即放下手邊工作，立即駕駛巡邏車前往物品遺失地點尋找，果然在該公園的停車場發現一個棕色的登山包，並立即通知失主確認，使她安心。

接獲警方通知急忙趕來的她難掩驚喜的表情，表示警方在其報案後不到一個小時便將當登山包找回，一顆忐忑不安的心終得以釋懷。隨後便由警方協助郭小姐清點登山包裡面的物品，所幸內容物皆無遺失，讓她一再道謝

分局長楊龍祥肯定謝所長將心比心的服務精神，值得同仁表率，並呼籲民眾貴重物品，如手機、錢包等，記得隨身攜帶置於隱密處，確保安全。

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