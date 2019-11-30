路邊遭硬來...她「踹爆擋風玻璃」掙扎！完事被摔下車　人夫扯：自己趴過來的

▲小平遭姑丈友人性侵，奮力掙扎踢壞擋風玻璃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名已婚男子阿溫（化名）因打麻將認識朋友的姪女小平（化名），2018年間2人相約喝酒，孰料，阿溫見小平酒醉，竟趁著載對方返家途中性侵得逞。過程中小平奮力抵抗還將前擋風玻璃踹破，阿溫見狀竟一把將她摔下車，隨即開車離去。事後小平不甘受辱報警提告。

判決指出，阿溫是小平姑丈的朋友，與小平因牌局而認識，進而成為朋友。2018年5月24日下午2人與其他友人相約一間汽修廠內用餐喝威士忌，到了晚上，阿溫見到小平酒醉，隨即開小貨車載她返家。

但阿溫見有機可乘，竟將車輛停放在小平住處附近的路旁，伸出狼爪摸胸、下體。小平此時驚醒，隨即伸手阻擋，但仍遭阿溫壓在副駕駛座上，性侵得逞。阿溫見小平仍不斷掙扎，甚至還將前擋風玻璃踹壞，憤而將小平摔出車外揚長而去，導致對方受有右小腿擦傷、腦震盪、身體多處瘀青等傷害。

阿溫事後辯稱，小平沒有醉到不省人事，過程中還有與他聊天，「是她趴過來駕駛座，解我皮帶、脫我內外褲，幫我口交，坐在我大腿上」；但法院發現，小平事後曾傳訊給阿溫「欺負女人的人，會有懲罰」、「要一個公道，真心的公道的道歉」，罹患創傷後壓力症候群，案發半個月後又因割腕自殺入院。

彰化地方法院勘驗各項事證後，不採信阿溫的說詞。依強制性交罪判他有期徒刑5年，另依傷害罪處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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