橋下激戰遇「硬度障礙」！他拔酒瓶猛戳下面...女友秒受傷　他扯：是被草刺到

▲阿九與女友在橋下野戰，因無法勃起竟持酒瓶插入女友下體，進而引發互毆。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中一名男子阿九（化名）與女友小莉（化名）在橋下野戰時，因硬不起來，竟拿空酒瓶朝小莉下體猛插，導致對方受傷，2人因此起了爭執互毆，小莉事後聲請暫時暫時保護令獲准，結果卻遭阿九再度毆打。檢方依強制性交、傷害等罪起訴阿九，另依傷害罪起訴小莉。

阿九5月2日上午獲得小莉的同意於台中光興隆橋下發生性行為，孰料，到了關鍵時刻他竟無法勃起，便徒手壓制拉扯小莉，還拿起一旁的空酒瓶朝小莉下體插入，造成對方下體、腹部擦傷。

2人因此在大橋底下發生激烈口角，還出拳互毆，阿九嘴唇、胸口、右腳都出現擦傷，小莉則是臉部、嘴唇、肩頸、背臀、四肢多處擦傷，阿九更用髒話狂罵小莉。事後小莉報警處理，並向法院聲請暫時保護令獲准。

孰料，事隔不到一個月，阿九再度動手狂毆小莉，還不讓她帶走皮包及手機，並阻止她報警。小莉只好尋隙脫逃並報警處理。

阿九否認強制性交，強調沒有拿酒瓶戳小莉下體，辯稱當時2人在搶奪酒瓶，爆發激烈拉扯與衝突，才不小心戳到小莉的私密處，小莉陰部的擦傷則可能是去草叢上廁所時「被草刺到的」。

台中地檢署檢察官不採信阿九的說詞，依強制性交、傷害、公然侮辱等罪起訴他，另依傷害罪起訴小莉。

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