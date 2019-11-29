車內「上下晃動」！老婆見這幕氣炸...人夫傻喊：才搞到一半　小三竟獲判無罪

▲彰化一名女子與人夫車震，被正宮提告一審遭判刑，二審結果大逆轉。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名男子阿義（化名）2017年與前妻再婚才1個月，又與另名女子靜靜（化名）發生婚外情！正當2人在車內激情晃動時，被正宮當場抓包。靜靜一審時辯稱，自己剛動完痔瘡手術，無法激烈性交，但仍遭法官判刑，案經上訴結局大逆轉，台中高分院改判靜靜無罪確定。

判決指出，阿義2017年9月與前妻辦理結婚登記，但再婚才1個月，他竟與靜靜到一間農舍外大搞車震，正當2人用「女上男下」的姿勢在後座激戰時，一道光線射進車內，將2人嚇了一大跳。原來是正宮察覺不對勁，找了友人陪同抓姦，目擊這幕後氣炸，決定報警提告。

靜靜則是下車猛搶李妻的手機，拉扯之間手機不慎被摔到地上，挨告毀損。她辯稱，「我們車子剛到那裡，還沒有停穩，正宮就來了，當天晚上我沒有跟阿義發生關係，阿義糖尿病很嚴重，我不知道他有沒有性功能」，又拿出醫院診斷書，強調自己不久前才到醫院進行痔瘡手術，「女上男下」的姿勢會影響到術後癒合，不可能發生。

但阿義卻表示，「當天晚上，我跟靜靜在農舍那裡就是在搞而已，搞到一半，她在上面我在下面，她抬頭看到外面有燈光，那時下午6、7點，看到燈光才跟我說怎麼會有燈光，我才起來看，是我太太進來」。

一審法官認為，痔瘡手術不一定會影響到性交，不採信靜靜的說詞，依相姦罪判她有期徒刑4月，另依毀損他人物品罪處拘役20日，皆可易科罰金。

靜靜不服判決上訴，堅決否認有相姦犯行，辯稱，「當天我並沒有跟阿義發生性行為，我有看過阿義身分證，上面配偶欄是空白的，還親口跟我說他離婚了」。

由於相姦罪成立要件為「故意」，如果不是明知對方已婚而犯，相姦罪便不成立。台中高分院勘驗各項事證後，認為靜靜不知阿義已婚是有可能的，將原判決中相姦罪部分撤銷，改判無罪，全案確定。

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