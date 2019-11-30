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桃園托嬰中心疑虐嬰！家長心碎控「打巴掌+捏耳朵」　保母跩嗆：又沒受傷

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記者戴若涵／桃園報導

桃園市一間托嬰中心遭爆虐嬰！一名家長指控，金姓保母長期對孩子施暴，甩巴掌、捏耳朵樣樣來，面對家長質問，甚至還囂張表示，「打小孩巴掌又怎樣，他們有受傷嗎？」讓家長氣得上網PO文爆料，並附上照片、影片佐證。

▲▼ 桃園一間托嬰中心傳出虐嬰事件 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼桃園一間托嬰中心傳出虐嬰事件。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

一名家長在臉書社團「爆料公社」中發文指出，一間位於桃園市平鎮區環南路的托嬰中心，不僅違法招收年紀為幼稚園、小一生的課輔學生，還違法過夜、假日托嬰，又聘請無保母證照的工讀生負責夜間、假日托嬰。

家長氣憤表示，該托嬰中心一名金姓保母長期向嬰兒施暴，手段包括賞巴掌、用力拉扯嬰兒耳朵等，園長早就知情卻不處理，是其他保母看不下去，偷偷翻拍監視器畫面傳給家長，金女的惡行這才曝光！

▲▼ 桃園一間托嬰中心傳出虐嬰事件 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

家長見到施暴畫面感到痛心不已，隨即質問金姓保母施暴一事，孰料，對方竟理直氣壯稱，「打小孩巴掌又怎樣，他們有受傷嗎？」又在LINE對話中冷回家長，「我看了一則很好笑的笑話」還曾說，「反正托嬰界混不下去，我就去長照啊！」

另名家長則透露，女兒曾在托嬰中心的廚房被燙傷，但由於事發現場沒有監視器，死無對證，且此類事件已非第一次發生了。

▲▼ 桃園一間托嬰中心傳出虐嬰事件 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲另名小女嬰曾在托嬰中心廚房燙傷，但由於現場無監視器，家長求償無門。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

越想越不對勁！

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