夢到狂啪女友...他熟睡中黏黏熱熱：比較舒服！睜眼見美髮師「穿褲漱口」嚇壞

▲鄭姓髮型設計師趁著熟客睡著，竟忍不住扒褲含下去。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名鄭姓髮型設計師2018年邀約一名男熟客到自己的新家參觀，期間因飲用紅酒，鄭男進一步留宿熟客，孰料，他竟趁對方熟睡之際，偷偷替對方口交。熟客睡夢中以為是在與女友激戰，醒來才驚覺不對勁，隨即報警處理。法院判鄭男有期徒刑2年，緩刑4年。可上訴。

判決指出，鄭男因長期服務一名男熟客小溫（化名），2人進而成為朋友，2018年6月1日2人吃完消夜後，他邀約小溫到自己的新家參觀，還開紅酒、看電影，並以飲酒為由將小溫留宿家中，提供對方運動短褲著用。

隔日凌晨5時30分許，鄭男見小溫熟睡，竟偷偷脫掉對方的短褲進行口交。小溫迷濛之間起了生理反應，還以為自己是在跟女友進行床上運動，直到射精後感覺下體濕熱才轉醒。他驚見鄭男正替他穿褲子，還跑到浴室漱口，察覺不對勁，耐心等到鄭男睡著後離開現場，並報警處理。

小溫證稱，睡著後感覺下體熱熱的，夢中正在與女友做愛，後來才覺得下體痛痛的，沒想到一睜開眼睛，就看到鄭男正替他穿褲子，然後又去漱口，愈想愈不對勁，且他醒來當下小兄弟還濕濕黏黏熱熱的，因此直覺自己有射精，且睡夢中有感覺比較舒服，就像在跟女友性交或口交的感覺，決定報警處理。

鄭男則辯稱，一切都是在2人清醒時發生。法院勘驗各項事證後，依乘機性交罪判他有期徒刑2年，但考量雙方已達成和解，鄭男無前科、素行良好也已履行賠償，給予緩刑4年，期間付保護管束，另外，應向公益團體提供220小時義務勞務。

法院認為，鄭男趁男子熟睡性交的行為應當責難，但考量雙方達成調解，鄭男也履行給付賠償，加上被害男子已表明不願追究、具狀撤回告訴，加上他並無前科、素行良好等，最後依乘機性交罪判鄭有期徒刑2年、緩刑4年，另外應向公益團體提供220小時義務勞務。全案仍可上訴。

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