渣男版SOD！灌醉女友再找3色男輪流壞壞...他冷眼看戲：與我無關

▲高雄楊姓男子將女友灌醉後，再找3名色男輪流性侵女友，被法官重判。



記者洪正達／高雄報導

竟有這種男友！高雄楊姓男子多次邀女友來到自家工廠的房間內飲酒，待女友喝到爛醉時竟邀請友人到場性侵女友，他則負責旁觀，事後被害人出面控告楊男及其3名友人，不過其中一名友人當時「蒟蒻」被改列為證人，橋頭地院審理後，將楊男及友人依教唆、乘機性交罪分別判處5年級3年3個月不等的徒刑。

法院指出，楊姓男子經營自行開設的工廠，且每晚都以廠為家，2015年間曾多次邀請他交往的女友進入工廠內的房間喝酒，每每喝到酒醉不省人事時，便Call來友人當著他的面性侵女友，楊男的友人張姓男子供稱，認識楊已經將近8年，但對他的女友素不相識，當時進入的楊工廠內的房間時，看見他女友全身赤裸著躺在床上昏睡，此後楊便在一旁觀看他與其女友做愛，直到對方忽然驚醒後對他亂踹，之後他便倉皇逃離。

另名被楊Call來的陳姓友人則說，他與楊男是釣友，當時也被叫來與楊的女友做愛，只是在射精的前一刻對方醒來，對他也是一陣亂踹，準備穿衣離開前解釋是男友指使他們前來，不過這時楊男卻在一旁裝作若無其事，另名周姓也有人表示，他當時的確也被叫來進行相同的事，只不過他有糖尿病，因注射胰島素的關係無法勃起，並無進行任何行為就離開工廠。

不過，縱使友人的指證歷歷，楊男卻仍否認有教友人性侵女友，不過他的說詞前後不一，一下子說女友愛喝，一個星期最少醉4天，又說是女友主動引誘友人們前來發生關係，又說女友自己做的事跟他無關，都是女友提告他才知道全部的事情。

橋頭地院開庭時，採納被害人及楊男友人的說詞後，依刑法唆犯罪、乘機性交罪判處楊男有期徒刑5年，另張姓、陳姓友人則分處3年2個月、3年3個月徒刑，全案仍可上訴。