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2分鐘前才擦身！彰化紅衣阿嬤遭小貨車輾斃　監視器回放見「死亡交叉」

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記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化芬園鄉彰南路27日上午發生離奇死亡車禍，39歲的李姓男子將3.5噸貨車停放在下坡路段，隨後下車送貨，不料貨車卻無預警向前滑行100多公尺，當場輾斃80多歲的黃姓老婦；巧合的是，監視器畫面拍下，黃婦在2分多鐘前曾與這輛肇事貨車擦肩而過，雙方原本朝著完全相反的方向漸行漸遠，豈料最後卻又意外形成死亡交叉。

▲▼彰化芬園鄉發生一起離奇的死亡車禍事故。（圖／東森新聞）

▲黃姓阿嬤在車禍發生前2分鐘曾與肇事小貨車擦肩而過。（圖／東森新聞）

警方調查，27日上午10時20分，李男駕駛貨車前往彰南路四段送貨，不料貨車停好後卻突然向前滑行100多公尺，還一度穿越十字路口；當時李男見狀後立即拔腿狂奔追車，但仍是攔阻不及，貨車一路下滑撞上路邊自小客，隨後又輾過步行的黃姓老婦，導致其當場重傷昏迷，經送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

李男供稱，當時準備下車送貨前，有先打空檔、並拉上手剎車，但不知為何貨車竟會滑走。詭異的是，警方調閱監視器畫面查看，發現黃姓婦人在案發前2分多鐘曾與這輛肇事貨車擦肩而過，當時黃婦身穿紅衣走在路旁，貨車就從身邊駛過，雙方朝著完全相反的方向漸行漸遠，怎料貨車隨後迴轉卸貨，而黃婦也過馬路走到對向車道，怎料造化弄人，貨車竟失速滑下，不偏不倚當場輾斃黃婦，形成死亡交叉。

事後死者家屬接獲噩耗悲痛不已，27日下午已前往現場招魂。警方初步調查， 李男並未酒駕，後續該輛貨車也將送鑑定，釐清手剎車是否有故障，全案依業務過失致死罪嫌移送法辦。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

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▼小貨車失速滑行，輾過黃姓阿嬤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園鄉發生一起離奇的死亡車禍事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園鄉發生一起離奇的死亡車禍事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化芬園鄉發生一起離奇的死亡車禍事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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