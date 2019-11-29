戀上韓國歐爸...婚後才知他「頭抬不高」！人妻分居2年曝心碎內幕：我要離婚

▲人妻婚後發現韓國丈夫「勃起不全」，相處上又諸多摩擦，分居2年決心求離。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北一名人妻指控，與韓國籍老公在網路上認識，2人決定步入禮堂時，有互相詢問彼此有無疾病問題，孰料，丈夫竟欺騙她，直到來台她才發現老公「勃起不全」，婚後2人相處上又有諸多問題，分居2年後，人妻終於受不了，請求離婚獲准。

人妻主張，與老公於2017年5月登記結婚，老公同年6月便持結婚簽證定居台灣。然而2人婚前有互相詢問是否患有疾病，她據實告知丈夫自己有類風濕性關節炎，丈夫則稱無疾病問題，但沒想到她等到丈夫來台後才知道丈夫有勃起不全問題。

除此之外，人妻表示，婚後夫妻倆常因各種原因爭吵，其中包括守時、老公不接受就業服務站的工作介紹等問題，2017年8月間，2人再度發生爭執，未料，丈夫竟要求她下跪道歉，否則就要離婚，2人遂簽下離婚協議書，但此時丈夫卻又以看不懂中文為由反悔，接著便音訊全無返韓。

她心碎表示，2人在台灣同居僅3月，分居卻超過2年，顯然丈夫沒有心思要維持婚姻，明顯惡意遺棄，決定向法院訴請離婚。

新北地方法院認為，夫妻倆婚前無深刻感情基礎，價值觀差異大，韓籍丈夫曾簽下離婚協議書，又拒絕出席婚宴、刪除妻子臉書好友關係，明顯無維持婚姻的意願，判准2人離婚。

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