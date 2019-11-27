冷門科系畢業！她到就業中心諮詢...見證「求職路被斷」　傻眼：直接黑掉了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友月初到就業中心諮詢，沒想到閒聊就算了，還親眼目睹專員打電話幫倒忙，徹底斷了這條求職路，讓她欲哭無淚，「這個公司我不用肖想踏進去了，直接黑掉。」

女網友在dcard娓娓道來，由於學的專業蠻冷門的，相關行業不好找，所以她到就業中心諮詢方向，事前她就大概猜到，不會有多大的收穫，結果到現場真的只是閒聊，然後用人力銀行丟關鍵字而已。

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當時，專員問她最近找了什麼樣的工作，聞言女網友有些無奈，所以又重複敘述了一遍，「其實我一進去就講過了，根本沒在聽」，後來對方問說最大的是哪間公司，而她也直言不諱。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

沒想到，專員上Google搜尋後，直接打到該公司，詢問是否有職缺，而一旁的原po根本來不及阻止，「雖然沒聽到對方的聲音，但從應答中我感覺對方是回答沒有，結果專員不死心，把我的名字講出來，還一直亂推薦，連我是剛畢業的都不知道。」

更傻眼的是，專員不斷盧對方給聯絡資訊，但因為聽不懂英文字母，所以直接把話筒給她，結束後還自豪地說，「看吧，我最厲害的是開發職缺哈哈哈。」

親眼見證整個過程的她，不禁搖頭感嘆，「我本來就沒有妄想她們能給什麼好工作，只是想找求職新方向，結果就是...我只能在家抱頭懊悔。我是不知道是不是自己運氣太好，還是怎樣，反正以後想聊方向直接找朋友或長輩就好。」

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