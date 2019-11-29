理大查獲3801枚汽油彈　港警再入校園蒐證！最快今日解除封鎖

▲港警進入理大校園查獲不少危險物品。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方圍堵理工大學行動今（29）日邁入第13天，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華表示，28日在理大蒐證行動中共找到了3801枚汽油彈，還有558瓶化學品，包括強酸、強鹼、高腐蝕性液體；另外，現場也查獲多把弓箭等。警務處助理處長（行動）周一鳴表示，29日將繼續蒐證行動，「有信心今日可撤離校園，將一個安全的學校交還給校方。」

綜合港媒報導，李桂華指出，28日的行動中共找到3801枚汽油彈，其中100枚綑綁了壓縮燃料罐，以增加殺傷力；警方亦查獲558瓶化學品，包括強酸、強鹼、高腐蝕性液體及可製成炸藥的物品；還發現12把弓、自製弩、200支箭、1支氣槍、4箱用於刺穿車輪的釘子。他們也在現場拆除12個大型投擲器，直指停車場內有44輛車被破壞，懷疑是留守者刻意打破油箱以取用汽油。

周一鳴表示，28日的行動中沒有遇到留守者，29日將繼續展開查證行動，有信心可於29日之內將安全的校園歸還校方，解除封鎖後，警方如果沒有必要就不會再進入校園。他也呼籲學校當中剩下的留守者主動求醫、接受身體檢查，警方會按照之前的做法「記錄離開者的資料」，不過是否會拘捕並非警方目前最關心的事。他最後稱，警方今晚不會留在校園。

據悉，今早已有許多便衣員警進入理大展開查獲動作，目前發現了小型石油氣罐、玻璃罐及10箱不明液體等。理大發表聲明表示，校園情況比預期中複雜，破壞的程度相當嚴重，危險物品的分佈範圍十分廣泛，為了加快工作進度，消防和相關的政府部門已經決定增加人手，進行清除危險品的工作，預計校園今日可以解除封鎖。

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