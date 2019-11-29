快訊／港警理大蒐證完畢！中午前「解封校園」撤掉外圍封鎖線：交還校方管理

▲港警即將解除理大封鎖。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方於今（29）日上午10點多表示，理工大學蒐證行動已順利完成，等待移走危險品後就會撤離校園，將校園交還理大，並且撤除外圍封鎖線，恢復通車。理大校方則稱， 警方中午前就會將校園交還給他們管理，計劃下午2點左右，管理階層包含校長及副校長會到學校交代接管校園後的安排。

綜合港媒報導，理大副校長楊立偉及校董朱偉志目前已到理大校內視察。香港警務處助理處長（行動）周一鳴表示，有信心今日可撤離校園，將一個安全的學校交還給校方；解除封鎖後，警方如果沒有必要就不會再進入校園。他也呼籲學校當中剩下的留守者主動求醫、接受身體檢查，警方會按照之前的做法「記錄離開者的資料」，不過是否會拘捕並非警方目前最關心的事。

▼港警進入理大校園查獲不少危險物品。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華稍早表示，28日在理大蒐證行動中共找到了3801枚汽油彈，還有558瓶化學品，包括強酸、強鹼、高腐蝕性液體；另外，現場也查獲多把弓箭等。

理工大學28日也發聲明表示，校園情況比預期中複雜，破壞的程度嚴重，危險品分佈廣泛。為加快工作進度，消防和相關的政府部門已增加人手進行清除危險品的工作，預計校園最快可在29日解封。

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