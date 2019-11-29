校內已無留守者！港警加派人手清除危險物品　香港理大預計29日解封

▲香港理工大學已被警方圍封12天。（圖／翻攝自百度百科）



記者柯振中／綜合報導

香港社會近日發生許多動盪，香港理工大學更是被港警圍封了12天。對此，理工大學28日聲明，校內情況相當複雜，有許多地方的破壞程度非常嚴重，還有危險物品充斥在校園內，消防單位、相關政府部門已加派援手進行危險品清除工作，預計29日能夠解除封鎖。

綜合港媒報導，理大校方27日下午開始進行尋找留守人士的工作，期間沒有再找到留守者，不過27日晚間11點有一名留守者突然出現，向港媒記者說「警方一日不撤離，留守者也不會離開」。

▲▼香港理工大學校內滿目瘡痍。（圖／記者宋良義攝）



社工、臨床心理學家、警方及相關政府部門組成的安全小組28日進入理工大學內，進行危險物品的清除工作，理大副校長也會同十多名消防員、理大職員進入校內。

港警指出，進行清除工作後，同仁在校內撿到許多箭、汽油彈、木製斧頭、投石器等危險物品，預計29日能完成清除工作。

香港警務處助理處長周一鳴說明，這次進入理大的工作不是為了搜捕，行動期間也沒有再遇到留守人士，等到所有清除工作後，也不再需要返回校園執法。根據最新消息，理工大學校內的雜物已多數清理完畢，港警也陸續撤離，現場只剩約不到30名便衣員警留守。

對此，理大發出聲明指出，相關政府部門、港警與消防員28日加派人手清除危險物品，預計29日完成清除工作後，就能解除校園封鎖。

▼理工大學經過連日的混亂，29日準備要解除封鎖。（圖／路透）



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