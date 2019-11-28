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吳郭私會喬立委戰輔選　韓國瑜神比喻：開餐廳不怕肚子大

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▲韓國瑜宜蘭傾聽之旅 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨主席吳敦義日前與鴻海集團創辦人郭台銘私下會面，討論國民黨立委提名人的輔選。國民黨總統候選人韓國瑜28日在節目上回應，「開餐廳不怕肚子大」郭台銘如果願意為藍營立委站台，是美事一樁！

針對郭台銘表示願意為理念相同的年輕藍委站台輔選，韓國瑜說，開餐廳不怕肚子大，「我開餐廳做吃的，怎麼會怕胖呢！」在選舉的時候，越多人願意站台，就是美事一樁。

另外，對於前花蓮縣長傅崐萁登記參選立委，為花蓮選情投下震撼彈，也分裂了藍營，但他與韓國瑜私交甚好，因此韓國瑜是否支持他，成為外界關注的焦點，日前也因避免尷尬，韓國瑜取消了花蓮的土地傾聽之旅行程，從台東輔選結束後，直接前往宜蘭。

韓國瑜說，有另外一個縣市的無黨席立委候選人也合成了他的照片，當作競選海報，幕僚問他怎麼辦，他認為，很難開口向該候選人反應要撤下，對方會不會認為韓國瑜是往自己臉上貼金，而且，如果那位候選人的理念、目標也是保護中華民國，很難開這個口。第三、關乎政黨政治、政黨倫理，他掛這個照片，怎麼不出面制止？這些問題都有可能碰到。

所以，他表示，花蓮的問題會晚一點點（處理），他勢必會找出一個辦法，讓泛藍之間整合，但是國民黨提名的候選人一定會支持，這是無庸置疑的。

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