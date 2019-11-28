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韓國瑜夫婦名下無房產！8個月增83萬　政治獻金6712萬

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▲▼韓國瑜在晚會尾聲，15萬粉絲歡呼；韓妻李佳芬致詞時也感動落淚。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜、李佳芬。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

根據中選會最新公布公職候選人財產申報，國民黨總統候選人韓國瑜夫婦名下沒房產，夫婦倆存款為3189萬3801元，相較於3月的財產申報，8個月內增加82萬9,763元。

根據財產申報書，韓國瑜夫婦的存款則從4559萬6744元，減少到3189萬3801元，減少金額多達1370萬2943元。有價證券從14,041,203元增加到14,248,076元。基金受益憑證從1173萬3513元為增加到1194萬386元，並沒有有價證券、珠寶、古董、字畫，保險則維持18筆。

債務包括房貸與信貸從1287萬8861元減少為1234萬7355元。事業投資方面，李佳芬對家族企業翰霖坊建設仍有1千萬元的投資。此外，備註欄還寫著選舉保證金1500萬元，以及2018參選高雄市長政治獻金餘額6712萬439元。

比較兩次財產申報，若將出售農舍換以出售的850萬元加入今年3月申報的資產，再不計算保險項目，當時韓國瑜資產有6466萬9914元，現在含1500萬元選舉保證金及政治獻金則是6549萬9677元，8個月以內增加82萬9,763元。

▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

▲▼韓國瑜夫婦財產申報。（圖／翻攝中選會財產申報表）

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