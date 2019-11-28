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吳怡農身價驚人！38歲財產破5000萬　堪稱黃金單身漢

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圖文／鏡週刊

中選會近日首度將所有總統、立委登記參選候選人的財產申報資料，全數上網公開。本刊查閱資料發現，初次參選的民進黨台北市立委候選人吳怡農身價驚人，不到40歲已有超過5,000萬元財產。而民進黨不分區候選人排序第2名，綠色公民行動聯盟副祕書長洪申翰的身家僅不到30萬元。

吳怡農名下沒有不動產，動產部分，他擁有2015年以93萬元購入的Lexus 1798c.c.汽車1輛，另申報存款2,330萬1,989元，他名下存款多是外幣，光是持有的美元折合台幣就突破2,000萬元。

此外，吳怡農還申報以港幣計價的債券一筆，折合台幣為2,727萬9,962元。他還有2筆事業投資，包括2015年投資牡來丹好公司19萬元，以及1筆2010年投資香港的Gallant Inc Limited。而他名下並無任何債務。

洪申翰名下無土地、建物，他申報現金6,000元、存款23萬元、保單3筆，甚至依法不需要申報的125c.c.機車，他也申報1輛，2007年購入價格為5萬7,000元。因此他財產全數加計也不到30萬元，連吳怡農存款的十位數零頭都不到。

名列民進黨不分區立委候選人第3名的范雲申報土地、建物各2筆，其中大安區房產是以1,650萬元購入，貸款了1,155萬元，現在仍有776萬餘元房貸尚未償還。范還申報現金5萬元、存款73萬餘元，還有有價證券22萬餘元。

排名不分區名單第7名的前行政院長游錫堃申報土地3筆、建物2筆、汽車1輛、存款399萬136元、有價證券29萬2,740元，以及價值8萬8,000元的游氏家廟祭祀公業，另有債務277萬餘元。

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