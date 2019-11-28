西瓜皮擦屁股、他奶奶　韓國瑜：我不是冷冰冰的人但修辭要注意

▲韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜一開口如金句產生器，像「民進黨屁股幾個毛看的一清二楚」、「得民調得痔瘡」、「西瓜皮擦屁股」、「他奶奶的」等，經常引發爭議。對此，韓國瑜28日接受政論節目專訪時表示，會講這些話的人絕不是冷冰冰的人，這就是他的風格和個性，「但修辭要稍微注意一下」。

韓國瑜在《平論無雙》表示，「他奶奶的」是引用金庸小說《鹿鼎記》韋小寶金句，而「西瓜皮擦屁股」是沒完沒了的歇後語，政治其實是很單純的，選票多的人就選上，選票不夠就落選，有選票就好好專心執政，為人民服務，如果選輸，在野黨就監督政府，政治本來是非常單純，但人性把政治搞複雜。

韓國瑜指出，今天王立強事件，只要把韓國瑜三個字拿掉，換成蔡英文放上去，就變成一個故事，90％的媒體開始推波助瀾說原來中共的間諜是支持蔡英文的，只要把韓國瑜名字放成蔡英文的名字或者放另一個人的名字會變成什麼效果？這就是他的擔心，台灣民主在退步，台灣媒體在墮落。

韓國瑜指出，今年的選舉最終還是2300萬人民決定，最神聖、最有價值的絕對不可以被影響被破壞，還是要回到人民理智的判斷。

韓國瑜提到，自己講話要負責任，但被擴大成這樣，這是他始料未及的，自己是很熱情開朗的人，但選總統有些話自己要控制住，他也在學習，「現在會講這些話的人絕對不是一個冷冰冰的人」，這就是他的風格，不會改，「但修辭要稍微注意一下」。