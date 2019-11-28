張善政向蘇貞昌道歉後再暗酸　蘇巧慧：沒誠意的道歉讓人一點都不意外

記者蔣婕妤／台北報導

曾被外界認為形象良好的國民黨副總統候選人張善政27日表示，若蘇貞昌回到行政院再酸言酸語，「老天有眼，很快就會讓他住回醫院去」，引發批評。張善政28日致歉，但不忘再暗酸，「人在做，天在看」。蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧回應，傷害已經造成，對於張善政沒誠意的道歉，一點都不讓人意外。

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陶本和攝）

張善政惡意發言稱要蘇貞昌很快住回醫院，引發外界抨擊。他28日上午致歉表示，對於自己造成蘇貞昌與他的家人不舒服的話，說聲不好意思，要祝他早日康復，但是人在做，天在看，希望他成為做一個真正做事的行政院長。

蘇巧慧受訪時表示，不管張善政有沒有道歉，傷害都已經造成。傷害不是對個人，是透過這樣的言語，讓兩邊陣營更加激烈，社會更加撕裂，如今網路言論一波未平一波又起，這就是這樣不當言論造成的後果，「所以他有沒有道歉傷害都已經造成，何況他早上這樣的說法，大家可以看看他是不是真的有誠意。」

蘇巧慧也透過臉書提到，昨天聽到張善政對爸爸的言論，要說不難過不介意是不可能的。今天那句沒有誠意的道歉，也讓人一點都不意外。

蘇巧慧說，從昨晚到今早，有許多關心與加油，自己很感謝，但也看到網路上為了維護韓張配，反而產生更大量的謾罵與攻擊，再次加深了不同立場間彼此的對立，台灣社會就是這樣被撕裂的。這也是為什麼我今早上會說「道歉也沒用，傷害已經造成」。

蘇巧慧強調，「這種為了選舉，不在乎自身人格，跨越道德界線的惡意發言，對台灣社會的傷害已經造成，激化了社會更多對立的情緒，除了遺憾，還是遺憾。」