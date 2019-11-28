民進黨團力推《反滲透法》　邱垂正：陸委會支持立法

記者林銘翰／台北報導

為防堵中國大陸勢力滲透台灣，民進黨立法院黨團力推在本會期完成《反滲透法》修法，立法院內政委員會28日舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，邀集多位專家學者與政府機關代表列席討論。陸委會副主委邱垂正受訪時表示，我國處在境外敵對勢力威脅的最前線，有必要推動相關法制確保國家安全、自由民主憲政的正常運作，陸委會支持立法，但會尊重立法院審查的程序。

立法院內政委員會28日先行舉辦「反滲透相關法制立法」公聽會， 會中分別由民進黨團、國民黨團、時代力量黨團各推派4名、2名、1名專家學者與會討論，其中民進黨團推派健行科技大學企管系教授顏建發、 台灣智庫執行委員賴怡忠、台北醫學大學通識教育中心教授張國城、 中央警察大學公共安全系教授董立文；國民黨團推薦中央政策委員會副執行長吳育昇與國家政策研究基金會外交及國防組顧問陳以信；時代力量黨團則推薦台灣民主實驗室研究員宋承恩。

此外，包括大陸委員會、國家安全局、內政部、法務部、司法院、國家通訊傳播委員會（NCC）等政府機關也派出代表列席聽取專家學者意見。

▲陸委會副主委邱垂正列席「反滲透相關法制立法」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



邱垂正受訪時表示，眾所皆知的是中國大陸對台灣的滲透干預極其嚴重，特別是在「習五條」頒布後變本加厲，針對中共對先進民主國家的滲透破壞，許多國家都採取法制加以因應，特別是我國處在境外敵對勢力威脅的最前線，更有必要推動相關法制確保國家安全、自由民主憲政的正常運作。

邱垂正說，陸委會感謝朝野黨團在立法院分別提出八個版本，以及民進黨提出之《反滲透法》草案，其中有些是另立專法，有些是修訂現行法的部分條文，至於是要採取登記制、管理制、揭露制等等都還在努力，同時還要嫁接適用過去的法律，包括《選罷法》、《遊說法》、《政治獻金法》等，陸委會也盡了大量的努力。

邱垂正表示，這幾個月以來行政與立法部門一直在研議，聽取各界意見，以共同商議執政黨黨團提出的《反滲透法》，陸委會支持立法，但會尊重整個立法院審查的程序。

▲陸委會副主委邱垂正列席「反滲透相關法制立法」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

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