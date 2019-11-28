反滲透法恐違憲　國民黨團3聲明：國安、人權要平衡

▲國民黨團「反滲透 綠色恐怖 套殺台灣民主」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立法院黨團25日提出「反滲透法草案」，力拚在29日逕付二讀，時間相當倉促。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗、立委王育敏召開記者會批評，草案未見行政院版本違反程序正義，且法案內容充斥不確定法律概念，呼籲國家安全維護與人民權益保障兩者應尋求適度平衡，要求行政院儘快提出政院版本，並交由立法院委員會詳細審查。

根據國民黨團聲明指出：第一，國民黨團對於「強化國安」深表贊同。有關「反滲透法草案」，如有助於捍衛中華民國主權、提升國家安全、防止敵對勢力滲透及維持社會秩序穩定，國民黨團將全力支持。

第二，國民黨團批評「反滲透法草案」違反程序正義。「反滲透法草案」立法涉及國家安全，也影響全國2300萬人民之權益，屬於重大立法事項，但何以沒看見行政院所提版本？民進黨又為何堅持逕付二讀，不願意經委員會詳細審查，也不願意多召開幾場公聽會聽取各界意見？呼籲民進黨勿再重蹈「一例一休勞基法修惡，造成勞資雙方兩敗俱傷」的覆轍，嚴正要求行政院應出具自己的反滲透法草案版本，並一同交付委員會審查。

第三，國民黨團質疑法案內容有違憲疑慮。細究「反滲透法草案」條文，會發現內容充斥不確定法律概念，「指示、委託」皆無明確定義；「滲透來源」更是包山包海的霸王條款，幾乎所有的機構、團體、組織及個人，都規定在內；此外也欠缺實質救濟手段，將一切交由檢調單位調查，倘若調查有誤，恐怕會讓民眾涉入無止境的纏訟困境，對人權保障有所不足。

國民黨團呼籲，由於「反滲透法草案」事涉重大議題，為於國家安全維護與人民權益保障兩者間，尋求適度平衡，國民黨團正式要求： 行政院儘快提出政院版本。另外，為落實程序正義，應交由立法院委員會詳細審查。