iPhone 11救不了蘋果手機Q3銷量　Gartner：高階需求下降+等待5G

▲iPhone 11 雖取得亮眼成績，第三季 iPhone 銷量卻同比下降。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國外研究顧問機構Gartner表示，儘管蘋果iPhone 11機型銷售數字亮眼，但第三季iPhone的銷量卻下降了10％。推測原因跟iPhone定價和5G因素有關。

Gartner指出，蘋果第3季售出了4083萬部iPhone，較去年同期減少10.7％，儘管蘋果繼續在各個市場上進行促銷和打折，但還是不足以刺激全球需求。區域上來看，iPhone年初在大中華區的銷售的雙位數下滑也很傷。不過近期正持續回升，iPhone 11、11 Pro和11 Pro Max初期銷量也良好，因此第四季銷售量可能較樂觀。

市場先前估計年下降幅度為2％-7％，然而報告結果超出預期，其他幾間分析機構Canalys、Strategy Analytics和HIS也都證實iPhone的銷量同比下降，蘋果日前則隱晦地承認了這一點。

「在可穿戴設備和iPad加速增長的推動下，我們結束了具有開創性的2019財年第四季的最高收入。」庫克說，然而他也沒有提到iPhone。

▲iPhone 11系列的好成績似乎無法彌補 iPhone 先前的銷售低迷。（圖／記者洪聖壹攝）

不可否認的，iPhone 11的銷售確實取得了非常漂亮成績，但仍不足以彌補由於先前iPhone的銷量降低過大所導致的影響。

Gartner指出兩個因素。首先，消費者需求從旗艦款智慧手機轉向中端智慧手機，這是蘋果無法競爭的領域。因為即便是蘋果最便宜的型號，其價格也遠高於其他品牌的中等價位。

其次，消費者正在等待5G。蘋果選擇等到明年提供5G支持，但這並沒有對它造成太大的傷害。即便Android開始提供的5G手機，大多數人還是選擇2020年再購買5G手機，因屆時5G的覆蓋範圍可能會超出目前提供的服務。

根據官方數據顯示，9月和10月中國iPhone出貨量同比增長6％，由於基本型號的普及，其他國家和地區的iPhone出貨量也有望增長，特別是iPhone 11。

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