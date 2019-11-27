蘋果推新型iPhone 11充電保護殼　iFixit用X光解密設計細節

▲蘋果上週推出了專為 iPhone 11 系列手機設計的新型智慧充電殼。（圖／翻攝自iFixit）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒 MacRumors 報導，蘋果上週推出了專為iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max設計的新型智慧充電殼，增加蘋果最新iPhone的電池壽命。在iPhone 11系列手機續航力明顯提升的基礎上，可將電池續航時間再多延長50%。

蘋果在2018年就推出了矽膠製成的智慧充電殼，售價訂為129美元（約新台幣3,928元），有黑色、白色或粉紅色。

國外著名維修網站 iFixit 今對新充電殼進行了 X光拆解，以了解其中的內容以及相機按鈕功能的運作方式。

▼新型充電殼的右側新增一個相機按鈕。（圖／翻攝自iFixit）

與去年的充電殼相比，新型充電殼的右側有一個相機按鈕，在打開相機功能的情況下，按下按鈕即可拍攝照片，而按住該按鈕可錄製QuickTake影片。

根據 iFixit 的X光照片，相機按鈕通過外殼中的一塊小電路板工作，該電路板上可直通相機按鈕。電路板設計為通過外殼底部的 Lightening 端口連接到相機按鈕。

按鈕的設計稍微凹了一點，以免它在口袋中被誤觸而啟動，也可以避免調整音量時，不小心按到。