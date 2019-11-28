「紅蘋果」再現Apple門市　蘋果響應12月1日世界愛滋病日...13年來已捐款67億元

▲12月1日為世界愛滋病日，APPLE 再度將 Logo 換上紅色。（圖／取自Twitter／Tim Cook）

每年12月1日世界愛滋病日，蘋果公司會將Logo改成紅色，已經是一年一度的傳統，隨著這天即將到來，蘋果已經開始將許多Apple Store的Logo改成紅色，最近，包含Twitter和Instagram這些社群網路，都開始彈出許多紅色蘋果的分享圖文。

去年蘋果有125家商店響應紅色Logo，今年，蘋果的活動期間是從11月25日至12月2日，消費者若使用Apple Pay在Apple.com、Apple Store和Apple零售店消費，每筆消費將向 PRODUCT(RED) 捐贈1美元。

PRODUCT(RED) 是公益品牌，授權美國運通、蘋果公司、Motorola、Gap與Giorgio Armani等合作夥伴公司，讓業者在商品加上Product Red商標，一旦銷售出去，就會從中提撥一定百分比捐贈給全球基金會。

PRODUCT(RED) 長期關注愛滋病、結核病和瘧疾，為全球防治這些疾病基金籌款。Apple 和 PRODUCT(RED) 從 2006 年開始合作已有13年，透過銷售 PRODUCT(RED) 產品，至今已為他們募集超過 2.2 億美元（約67億新台幣）。

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▲蘋果每年12月1日響應世界愛滋病日。（圖／取自Apple官網）