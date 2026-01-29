蘋果AirTag 2內部構造曝光！大量膠水封裝　維修難度明顯提高

▲YouTuber 拆解 AirTag 2。（圖／YT@Joseph Taylor）



記者吳立言／綜合報導

科技 YouTuber Joseph Taylor 近日公開拆解影片，首度揭露蘋果新一代定位追蹤器 AirTag 2 的內部設計。從拆解結果來看，AirTag 2 相較初代出現多項結構調整，包括主機板厚度縮減、揚聲器線圈尺寸放大，以及內部使用更多膠水進行固定，整體設計更趨高度整合。

外型延續初代設計 金屬背蓋細節微調

外觀方面，AirTag 2 延續初代白色圓盤造型，電力來源仍採用 CR2032 紐扣電池，整體尺寸與配戴方式未有明顯變化，維持與既有配件的相容性。

較容易辨識的外在差異，集中在金屬背蓋的雷射雕刻文字。蘋果將原有字樣改為全大寫排列，並新增防水防塵等級、Find My「尋找」網路與 NFC 功能的相關標示，資訊呈現更加一致。

包裝全面紙化、設計更精簡

包裝設計同樣有所調整，新版盒裝尺寸更為狹長，並全面改用紙質拉環取代塑膠封膜。四入組包裝則取消原本的折頁式收納配置，改為直列排列，延續近年蘋果減塑與簡化包裝的方向。

內部大量膠水 拆解與維修難度提升

從拆解結果來看，AirTag 2 內部使用了明顯更多的膠水進行封裝，使拆解難度顯著提高。移除黏著劑後可見，新款電路板厚度較初代進一步縮減，電池接點位置亦有小幅調整，板上新增製造識別標記與測試接點。

揚聲器結構升級 音量提升但可維修性降低

為實現官方所提到「音量提升 50%」的目標，AirTag 2 內部配置了尺寸更大的揚聲器線圈。相較於初代較容易拆卸的揚聲器磁鐵，新款磁鐵固定方式更為牢固，不僅提升發聲穩定性，也同步拉高了自行維修與改裝的門檻。